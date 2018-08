3 300 bombe a orologeria | i mezzi con merci pericolose che ogni anno attraversano le

huffingtonpost

(Di martedì 7 agosto 2018)migliaia dipesanti che trasportanopericolosile strade italiane. Secondo i dati Eurostat, riportati da Il Corriere della Sera, sono 3315. Un numero importante, che passa inosservato fino a quando non si verificano incidenti come quello di Bologna: un'autocisterna che trasportava gpl ha tamponato un tir e da questo scontro è partito un rogo che ha causato un morto e decine di feriti.Il trasporto dipotrebbe essere fatto anche su rotaia, eppure in Italia si continuano a preferire le strade asfaltate:"La modalità stradale da noi è cinque volte superiore a quella ferroviaria - spiega Filippo Busolo, consulente - ed è interessante come la vocazione al trasporto su gomma sia in controtendenza rispetto a Paesi come la Germania o l'Olanda, in cui le due opzioni si equivalgono".Ma cosa si intende per...