25 anni fa arresto Chiatti - il 'mostro' : ANSA, - PERUGIA, 7 AGO - Su Luigi Chiatti "permanga la massima attenzione e vigilanza mostrate fino ad oggi dalle istituzioni": a chiederlo è l'avvocato Giovanni Picuti, legale delle famiglie dei due ...

Parà morto in caserma - 19 anni dopo la svolta : Scieri non si è suicidato. Un arresto e indagati : Un arresto e due indagati: c’è una svolta cruciale nella lunga inchiesta sulla morte di Emanuele Scieri, il Parà siracusano di 26 anni il cui corpo, ormai in condizioni disperate, fu trovato il 16 agosto del 1999 ai piedi di una torretta di addestramento della caserma Gamerra della Folgore, a Pisa. ...

Morte del parà Emanuele Scieri - svolta nelle indagini : 19 anni dopo un arresto per omicidio : Fermato per concorso in omicidio un ex commilitone del militare trovato morto nel 1999 alla caserma "Gamerra" di Pisa. Si conferma quindi l'ombra del nonnismo dietro il caso del 27enne così come aveva accertato anche la commissione di inchiesta parlamentare che ha dato nuovo impulso alle indagini facendo riaprire il fascicolo.Continua a leggere

Pisa - va a rubare su un camper insieme al figlio di sette anni - parapiglia e arresto : Pisa, 25 luglio 2018 - Ha portato con sé due figli minorenni per compiere furti nei camper parcheggiati , ma è stato scoperto e arrestato dalla polizia. È accaduto ieri sera a Pisa, in via Paparelli. ...