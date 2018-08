19enne accoltellata sul lungomare di Napoli - arrestato l'ex fidanzato : 19enne accoltellata sul lungomare di Napoli , arrestato l'ex fidanzato La 19enne è ricoverata all'ospedale Loreto Mare in prognosi riservata, non in pericolo di vita, con ferite al polmone e all'addome. A colpirla è stato il 25enne che non accettava la fine della relazione. A maggio dello scorso anno, la coppia ha avuto un ...

