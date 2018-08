16 morti in 48 ore

Foggia : dopo 7 ore i corpi dei 12 braccianti morti sono ancora abbandonati a terra : I cadaveri dei 12 braccianti agricoli morti oggi alle 15 in un incidente stradale sono stati abbandonati per tutto il pomeriggio e parte della sera in mezzo alla strada. Nessuno li ha trasportati tempestivamente in obitorio, come accade normalmente.Continua a leggere

Incidenti in Laguna : tre morti in meno di 24 ore : In meno di 24 ore si sono registrati due Incidenti mortali nella Laguna di Venezia. Il primo verso mezzanotte, quando un motoscafo con a bordo quattro giovani veneziani (due uomini e due donne) ha investito due pescatori, Renzo Rossi e Natalino Gavagnin, entrambi 69enni. Le vittime non erano pescatori professionisti, ma amatoriali, avevano deciso di uscire per una battuta nelle acque del canale di San Nicolò, nei pressi del Lido di Venezia, ...

Venezia - doppio incidente in laguna in 24 ore : 3 morti e 4 feriti : Ieri a mezzanotte scontro tra motoscafo e barchino uccide due pescatori. Oggi una barca si rovescia forse per onda anomala, muore un 76enne. Brugnaro e Zaia: 'regole più severe' - Due tragedie nella ...

Corea del Sud - caldo record : 29 i morti : 6.30 Ventinove persone sono morte in Corea del Sud a causa dell'ondata di caldo record che investe il Paese. Lo ha comunicato il ministero della Sanità di Seul. Il Paese è investito da un'ondata di caldo prolungata, con almeno 15 giorni di temperature superiori a 35 gradi. Mercoledì scorso è stato il giorno più caldo degli ultimi 111 anni, con una temperatura massima di 39,1 gradi a Seul. Non va meglio in Giappone, dove si superano i 41 gradi ...

Ondate di calore - in 10 anni 24mila morti in 23 città/ Allerta caldo - ma arrivano grandine e temporali : Ondate di calore, in 10 anni 24mila morti in 23 città. Allerta caldo, ma arrivano grandine e temporali. E i consumi elettrici sono ai massimi. C'è un rischio blackout? Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 16:03:00 GMT)

VENEZUELA - RAPITO E AMMAZZATO IMPRENDITORE ITALIANO/ Ultime notizie - sparatoria con polizia : morti5 banditi : VENEZUELA, RAPITO e AMMAZZATO IMPRENDITORE ITALIANO: Ultime notizie, la vittima è Elio José Simonelli Datellis, proprietario di alcuni magazzini Nestlè(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 13:10:00 GMT)

Corea del Nord : resti di 55 soldati americani restituiti agli USA/ Ultime notizie : morti durante la guerra : Corea del Nord: resti di 55 soldati americani restituiti agli USA. Ultime notizie: morti durante la guerra combattuta fra le due nazioni dal 1950 al 1953(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 10:09:00 GMT)

Incendi in Grecia : il bilancio sale a 85 morti - si teme per la sorte delle due sorelline disperse : Si aggrava il bilancio delle vittime degli Incendi che hanno devastato la regione nei pressi di Atene: 85 persone hanno perso la vita, secondo quanto reso noto dal ministero della Sanità, che ha precisato che uno dei feriti è deceduto in ospedale mentre sono stati ritrovati altri due cadaveri. Il ministero delle Infrastrutture ha invece rilevato che 1.218 case – il 49% di quelle danneggiate – risultano inabitabili e irrimediabilmente ...

Marito e figli morti nell'incendio di Atene/ “È la volontà del Signore” : la lettera commovente di una mamma : Un padre i i due figli muoiono tra le fiamme degli icnendi scoppiati nei giorni scorsi in Grecia, si salva solo la madre le cui parole vengono lette al telegiornale della tv greca(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 12:14:00 GMT)

Tre morti per legionella nel Milanese. L'assessore regionale : "Situazione critica e complessa" : Continua a salire il bilancio delle vittime dell'emergenza legionella a Bresso, nel Milanese. Dopo i due anziani, un uomo e una donna di 94 anni, morti tra ieri e lunedì, un'altra donna è deceduta oggi per le complicanze sopraggiunte dopo aver contratto il batterio. L'anziana aveva 84 anni ed era ricoverata all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano), dove sono avvenuti gli altri due decessi.Già dopo la morte del ...

Grecia - l'orrore negli occhi dei soccorritori : "Mamme e bimbi morti abbracciati" : La Grecia brucia. Le alte temperature, un caldo torrido e forti raffiche di vento hanno alimentato le fiamme nei pressi di Atene, facendo oltre 60 morti. Un bilancio che, purtroppo, è destinato a salite.Perché la situazione è drammatica e le squadre impegnate nei soccorsi si trovano ad affrontare uno stato con scenari apocalittici e di enorme emergenza, così come dichiarato dallo stesso presidente Alexis Tsipras, che ha chiesto aiuto all"Unione ...