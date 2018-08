superguidatv

: Zucchero - Wanted tutta un'altra storia: ecco quando su Canale 5 #zucchero #mediaset #canale5 @ZuccheroSugar… - SuperGuidaTV : Zucchero - Wanted tutta un'altra storia: ecco quando su Canale 5 #zucchero #mediaset #canale5 @ZuccheroSugar… - megamodo : Zucchero, si conclude un Tour lungo quasi 2 anni! #fornaciari #sugar #tour #wanted #zucchero -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Torna su5 il concerto – evento diun’altrala data di messa in onda e la scaletta La musica torna protagonista in prima serata su5 con il concertoun’altra. Si tratta di un concerto – evento che il cantautore emiliano ha registrato presso la splendida cornice dell’Arena di Verona in occasione del suo ultimo tour mondiale.un’altrasu5:Domenica 12 agosto 2018 in prima serata su5 verrà riproposto il concerto – evento. Un appuntamento imperdibile per i fan del cantautore romagnolo, ma anche per tutti gli appassionati di musica che potranno assistere ad una delle tappe dell’ultimo tour mondiale dell’artista., infatti, in occasione dei 35 anni di ...