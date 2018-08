Yerry Mina dal Barcellona all' Everton

Dalla Spagna : Everton-Barcellona - accordo per Yerry Mina : L' Everton brucia il Manchester United nella corsa a Yerry Mina : secondo quanto riferito da Sport infatti, i Toffees hanno trovato un accordo con il Barcellona per il difensore colombiano sulla base di 32 milioni di euro .

Barcellona - Yerry Mina : 'Messi - Suarez e Iniesta mi toglievano 50 euro al giorno' : Il colombiano, autore di tre gol in tre partite consecutive alla Coppa del Mondo, non ha vissuto un'esperienza totalmente negativa in blaugrana. In molti infatti hanno cercato di farlo sentire a casa ...

Calciomercato : Mourinho vuole Yerry Mina - pronti 40 milioni : Il Manchester United starebbe preparando un’offerta di 40 milioni per Yerry Mina. Lo scrive oggi il britannico ‘Sun’, secondo cui il centrale colombiano del Barcellona è una delle prime richieste di Josè Mourinho per rafforzare la zona difensiva. Sul difensore non ci sono comunque solo i Red Devils e lo zio-procuratore del giocatore ha pubblicamente ammesso che l’Everton lo aveva contattato per, aggiungendo che ...

Quarti di finale Mondiali 2018 / Tabellone e calendario : Yerry Mina porta l'Inghilterra ai supplementari! : Quarti di finale Mondiali 2018: calendario e orari partite. Il Tabellone e tutti i possibili incroci: la Svezia fa fuori la Svizzera e aspetta la sua avversaria, sarà Colombia o Inghilterra. l'Inghilterra sembrava avviata verso una vittoria di misura capitalizzando il rigore trasformato da Harry Kane a inizio secondo tempo, tornando così tra le prime 8 del mondo a 12 anni di distanza dall'ultima volta, nel 2006.

Polonia-Colombia 0-1 La Diretta Gol di Yerry Mina : Per Polonia e Colombia è praticamente una partita senza domani, già da spalle al muro. Le due grandi favorite della vigilia per il passaggio del turno in questo girone hanno già l'acqua alla gola dopo ...