Xiaomi Mi MIX 3 ancor più borderless con fotocamera a scomparsa | e spunta l’inedito Mi 8X

Xiaomi sospende gli aggiornamenti per Mi MIX 2S. Il motivo? Prepararsi ad Android P : "Gli aggiornamenti per Xiaomi Mi MIX 2S verranno sospesi dal 6 agosto per permetterci di concentrarci meglio su Android P"

Xiaomi tra Mi MIX 3 e il sogno dello smartphone pieghevole : Cresce l'attesa per Xiaomi Mi MIX 3, che potrebbe avere un design full screen senza cornici. Intanto il produttore cinese pensa al suo smartphone pieghevole.

Xiaomi Mi MIX 2S Ceramic Jade Green Art Edition potrebbe arrivare in Cina : Dopo la precedente edizione speciale, Xiaomi potrebbe raddoppiare e rendere disponibile in Cina Xiaomi Mi MIX 2S Ceramic Jade Green Art Edition, una versione in Ceramica verde giada.

Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe essersi nascosto nella MIUI 10 : Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe essersi nascosto all'interno della MIUI 10, come hanno segnalato alcuni utenti cinesi: ecco le possibili immagini dello smartphone, dotato di cornici ancora più sottili dei predecessori.

Tre Italia propone a rate Samsung Galaxy J3 e Galaxy J5 - Google Pixel 2 XL - Razer Phone - Xiaomi Mi MIX 2 e Redmi 5 Plus : Samsung Galaxy J3 e Galaxy J5 , Google Pixel 2 XL, Razer Phone, Xiaomi Mi MIX 2 e Redmi 5 Plus sono i nuovi smartPhone disponibili a rate con Tre Italia

Xiaomi Mi MIX 3 in un curato video concept - non sembra affatto male : Dal canale Science and Knowledge su YouTube arriva un video concept che prova a immaginare come potrebbe essere lo Xiaomi Mi MIX 3

La MIUI 9 Global Stable è disponibile per Xiaomi Mi 5 - Mi Note 2 e Mi MIX : Dopo un'attesa durata qualche mese di troppo, la MIUI 9 Global Stable basata su Android 8.0 Oreo è finalmente disponibile per Xiaomi Mi 5, Mi Note 2 e Mi MIX. Xiaomi non si è certo distinta per la celerità con cui ha portato la release del robottino sui propri dispositivi, ma ha comunque svolto e sta continuando a portare avanti un lavoro corposo.

Xiaomi Mi MIX 3 : possibili prezzi - nuove immagini e una Ferrari Edition all'orizzonte : Scopriamo alcune possibili immagini di Xiaomi Mi MIX 3, del quale trapelano i possibili prezzi e una fantomatica Ferrari Edition che potrebbe dare maggiore prestigio.

Questo potrebbe essere Xiaomi Mi MIX 3 : In Rete di una nuova presunta immagine, rigorosamente leaked, che ci permette di osservare quella che dovrebbe essere la parte frontale di Xiaomi Mi MIX 3

Mentre Xiaomi Mi A2 scatta una foto (presunta) spunta un nuovo caricabatterie wireless (per Mi MIX 3?) : Mentre a Xiaomi viene certificato un nuovo caricabatterie wireless che secondo il parere di Roland Quandt potrebbe arrivare in abbinata al nuovo Xiaomi Mi MIX 3, dalla Spagna arriva una prima foto presunta che risulterebbe essere scattata da Xiaomi Mi A2, magari da un utente aderente al nuovo programma spagnolo Mi Explorer.

Xiaomi Mi Mix 3 : lancio a settembre e fotocamera a scomparsa tra le novità? : Xiaomi continua a confermarsi uno dei principali produttori di smartphone al mondo, si sta avvicinando alle 100 milioni di unità vendute nell’arco di un anno e continua ad espandersi a livello globale raggiungendo sempre nuovi mercati. E’ di poco più di un mese fa l’annuncio del debutto ufficiale di Xiaomi in Italia, che ha finalmente portato alcuni dei prodotti dell’azienda cinese sul mercato italiano. E adesso si ...

Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe arrivare a settembre con fotocamera a scomparsa : Un possibile teaser apparso su Weibo potrebbe svelare la data di presentazione di Xiaomi Mi MIX 3, che a quanto pare potrebbe utilizzare una fotocamera a scomparsa.

Fastweb abbraccia Xiaomi : da oggi acquistabili Xiaomi Mi MIX 2 - Redmi 5 e Redmi 5 Plus : Anche Fastweb sigla un accordo con Xiaomi per la vendita di smartphone, in abbinamento a una delle offerte proposte dall'operatore telefonico.

Ecco il probabile Xiaomi Mi Mix 3 in una foto reale : Lo Xiaomi Mi Mix 3 compare già in una prima foto da vivo. L’azienda Cinese sarebbe già a buon punto con lo sviluppo della quarta versione del borderless che ha rivoluzionato il mondo degli smartphone Ecco lo Xiaomi Mi Mix 3 nella prima foto reale. Rumors, fake e curiosità Neanche il tempo di sbarcare in Europa […]