WTA Montreal – Esordio positivo per Pliskova | vittoria nel derby ceco contro Siniakova

DIRETTA / Atp Toronto & WTA Montreal 2018 info streaming video e tv : in campo per le prime partite! : Atp Toronto & Wta Montreal , Rogers Cup 2018 info streaming video e DIRETTA tv: l'orario delle partite di oggi, via al massimo torneo in Canada (6 agosto)(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 16:53:00 GMT)

Diretta / Atp Toronto & WTA Montreal 2018 info streaming video e tv : la gioia di Fognini (oggi) : Atp Toronto & Wta Montreal , Rogers Cup 2018 info streaming video e Diretta tv: l'orario delle partite di oggi, via al massimo torneo in Canada (6 agosto)(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 14:01:00 GMT)

Atp Toronto & WTA Montreal 2018/ Info streaming video e diretta tv - orario delle partite (oggi) : Atp Toronto & Wta Montreal , Rogers Cup 2018 Info streaming video e diretta tv: l' orario delle partite di oggi, via al massimo torneo in Canada (6 agosto)(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 06:54:00 GMT)

WTA Montreal – Serena Williams dà forfait per ‘motivi personali’ : obiettivo Cincinnati prima degli US Open : Serena Williams ha annunciato il suo forfait dal WTA di Montreal: la tennista americana si è cancellata dal torneo canadese per ‘motivi personali’ Serena Williams annuncia il suo forfait dal WTA di Montreal. La tennista americana si è cancellata dal torneo canadese giustificando la sua assenza per ‘motivi personali’. Dopo la batosta subita a San Jose per mano di Johanna Konta, la tennista americana ha preferito ...