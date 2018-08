Wladimiro Tallini | “Dalle suonerie a Cosa Succede | passando per quel proiettile…”

blogo

(Di lunedì 6 agosto 2018) L’avrete riconosciuto:"Wlady"è “lo delle”.lo di “Materazzi ha fatto goal” o di “Mi chiamo Virgola, sono un gattino, sono la stella del telefonino”. “Questa etichetta mi rimarrà addosso fino in punto di morte: è inevitabile. Ma undici anni fa, proprio per cercare di togliermi di dosso questo marchio, ho creato questa trasmissione”. Si riferisce a, la trasmissione del mattino di PrimAntenna, tv interregionale che parte dal Piemonte (canale 14) e arriva in Liguria (92) e Lombardia (298). Con lui continua il viaggio nel mondo della tv locali e regionali (qui il primo appuntamento). Allec’arriveremo poi. Prima, raccontaci. “è un contenitore del mattino che guarda all’informazione, dà spazio ai collegamenti con la polizia municipale o con le redazioni, ospita persone in studio. Lo immagino come ...