William e Kate | il matrimonio reale potrebbe essere prossimo alla fine

Le principesse Beatrice e Eugenie : "Le critiche sul nostro abbigliamento al matrimonio di Kate e William ci hanno fatto piangere" : Le principesse Beatrice e Eugenie, cugine dei principi d'Inghilterra, raccontano quanto sia difficile vivere perennemente sotto i riflettori. Infatti, nonostante nessuna delle due viva col fardello dell'eredità diretta al trono, negli anni si sono susseguite anche per loro gossip e critiche da parte di sudditi e mondo dell'informazione.Beatrice di York, classe 1988, è la primogenita del duca di York Andrea e di Sarah Ferguson, ...

“Avvistati”. Kate e William - nulla sfugge. Erano soli soletti e qualcuno ha ‘cantato’ : Solo l’altro giorno ha fatto ben presto il giro della rete, quindi del mondo, un’indiscrezione pesante su William e Kate Middleton. Come riporta anche il sito Velvet gossip, infatti, certi rumor che arrivano da Palazzo parlano di una vera e propria crisi. Secondo la testimonianza una nobildonna spagnola, molto vicina alla coppia reale, pare infatti che la la duchessa sia molto possessiva nei confronti del futuro re ...

Kate Middleton esaurita : preoccupazione per George - crisi con William e Meghan Markle : Nonostante il congedo maternità di 6 mesi e le vacanze ai Caraibi, Kate Middleton sarebbe esaurita e stressata. Alcuni media parlano addirittura di depressione. A ridurla in questo stato, sarebbero principalmente i doveri di mamma all’interno però della Famiglia Reale. A preoccuparla principalmente è George, il primogenito e futuro Re d’Inghilterra. Secondo quanto rivelato da William alla BBC, lui e la moglie non gli avrebbero ancora ...

“Ecco come stanno le cose”. Kate e William - gira una voce pesantissima : È un’indiscrezione ‘pesante’ l’ultima che arriva dal Regno Unito e che riguarda la royal family. No, stavolta Meghan Markle non c’entra. La duchessa del Sussex e moglie di Harry, ‘new entry’ della famiglia, ultimamente domina le cronache tra look, uscite pubbliche e strappi alle rigide regole del protocollo, ma non è la protagonista della spifferata di oggi. Al centro di tutto c’è la famosa ...

KATE MIDDLETON È DEPRESSA?/ Non solo rose e fiori col principe William : le tensioni con Meghan Markle : KATE MIDDLETON è DEPRESSA? Secondo le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, la dichiessa sarebbe "Malinconica e in crisi col principe William"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:08:00 GMT)

Baby George - William e Kate non gli hanno ancora rivelato il suo destino. E la regina Elisabetta è d’accordo : Baby George non sa che un giorno sarà re. Il primogenito di William e Kate ha appena compiuto 5 anni e, per il momento, può ancora sognare come tutti i suoi coetanei ciò che farà “da grande”. Questo piccolo particolare della sua esistenza gli viene infatti taciuto per volere non solo dei genitori, ma soprattutto della bisnonna, sua maestà la regina Elisabetta II. A rivelarlo è stato lo stesso William in un’intervista alla Bbc, ...

Kate Middleton depressa? «È in crisi con il principe William e c'è tensione con Meghan...». Ecco l'indiscrezione : Kate Middleton, da qualche mese mamma per la terza volta del piccolo Louis, dovrebbe essere al settimo cielo, ma secondo alcune indiscrezioni non sarebbe proprio così... Meghan Markle...

“Non gliel’hanno detto”. William e Kate Middleton hanno un segreto con Baby George : Non gliel’hanno detto. Proprio così, sembra che William e Kate Middleton abbiano un segreto con il loro primogenito, Baby George. segreto di Pulcinella, poi, perché ammesso che sia vero che il principino, 5 anni appena compiuti, sia davvero all’oscuro di tutto, quanto tempo passerà prima che venga a sapere di essere l’erede al trono? Questo è il succo: pare che i la coppia amatissima che ha da poco battezzato il terzo ...

Auguri Baby George : il principino compie 5 anni/ Foto - compleanno ai Caraibi per il figlio di William e Kate : Auguri Baby George: il principino inglese, figlio di William e Kate Middleton compie 5 anni. La nuova Foto di Kensington Palace fa impazzire il web, festeggiamenti ai Caraibi?(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:57:00 GMT)

Buon Compleanno George : il figlio di Kate e William compie 5 anni : Il principino George di Cambridge compie 5 anni. Nato il 22 luglio 2013, George Alexander Louis (questo il suo nome completo), terzo in linea di successione al trono dopo nonno Charles e papà William, è già uno dei membri più amati della Royal Family nonchè star del web e dei social grazie anche alla pagina Facebook "Baby George ti disprezza". Famosissimi i meme che lo vedono protagonista, da quelli in cui se la prende con i "poveri", tra cui ...

William - che regalo! Era sfuggito - ma qui Kate Midldleton ce l’aveva : Al torneo di Wimbledon Kate Middleton era radiosa. E spettacolare, in perfetta forma, raggiante. È arrivata in tribuna reale con la cognata, Meghan Markle, e ovviamente hanno catalizzato l’attenzione di tutti. Hanno uno stile diverso le due duchesse: Kate ha sfoggiato un delizioso summer dress bianco stampato firmato Jenny Packham e la sua solita chioma fluente e perfetta; Meghan invece ha optato per una mise più sportiva ma molto ...

L'omaggio di William per la nascita del piccolo Louis brilla sulla mano di Kate : Kate Middleton è apparsa radiosa al torneo di Wimbledon in compagnia di suo marito William, reduce dal battesimo del terzogenito Louis. Con indosso un abito giallo con maniche a volant firmato Dolce & Gabbana, la duchessa di Cambridge è tornata a far parlare di sé per la consueta eleganza.All'occhio degli osservatori più attenti non sono sfuggiti gli accessori e i gioielli, tra cui spiccavano l'anello di ...

Finale Wimbledon – Da William e Kate a Theresa May : le istituzioni britanniche assistono a Anderson-Djokovic [GALLERY] : Le principali istituzioni politiche britanniche, da William e Kate a Theresa May, hanno presenziato alla finalissima maschile di Wimbledon fra Anderson e Djokovic Dopo 2 lunghe settimane di spettacolo, nel pomeriggio di oggi Wimbledon avrà la sua naturale conclusione. Dopo aver assistito ieri alla vittoria di Angelique Kerber nella Finale femminile, quest’oggi sul centrale si sfideranno Novak Djokovic e Kevin Anderson per eleggere il ...