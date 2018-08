West Ham | vicina la chiusura per un centrocampista classe ' 99 del Benfica

West Ham : a un passo Lucas Perez : Secondo quanto riferisce Sky Sport , il West Ham è a un passo dall'acquisto dall'Arsenal dell'attaccante classe '88 Lucas Perez , accostato nelle scorse settimane a Lazio e Frosinone.

Obiang vuole solo la Sampdoria - e lo comunica al West Ham : Gli Hammers nel frattempo aspettano un sostituto che possa rimpiazzare Obiang: secondo Sky Sport il club londinese avrebbe puntato Joao Mario o Sturaro. Entrambe le piste potrebbero però andare in ...

Pronostico West Bromwich Albion vs Bolton - Championship 4-8-2018 e Analisi : Championship, 1^ giornata, Analisi e Pronostico di West Bromwich Albion-Bolton, sabato 4 agosto 2018. Tre punti all’esordio per i Baggies? West Bromwich Albion-Bolton, sabato 4 agosto. Nelle West Midlands si affrontano due squadre che nella scorsa stagione militavano in due tornei diversi. Le differenze? Il West Bromwich è retrocesso dalla Premier League, mentre il Bolton si è salvato all’ultima giornata in Championship. Come ...

Calciomercato Sampdoria - ‘caso’ Obiang : blucerchiati furiosi con il West Ham : Calciomercato Sampdoria – Caso Obiang per la Sampdoria, sembrava tutto fatto per il ritorno del centrocampista in blucerchiato ma nelle ultime ore qualcosa non è andato per il verso giusto. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il trasferimento ha subito una frenata non indifferente, a causa di una richiesta da parte del West Ham sempre più alta. Adesso i londinesi chiedono 11 milioni di euro per il centrocampista, un ...

Sampdoria - adesso Obiang è un caso : Ferrero furioso con il West Ham : Obiang-Sampdoria sembrava fatta ed invece nelle ultime ore la trattativa sembra essersi arenata a causa delle pretese del West Ham Obiang-Sampdoria, un affare che sembrava andare in porto ed invece ecco l’intoppo. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il trasferimento ha subito una frenata non indifferente, a causa di una richiesta da parte del West Ham sempre più alta. adesso i londinesi chiedono 11 milioni di euro per il ...

Sampdoria - Obiang pronto al rientro : accordo vicino con il West Ham : Pedro Obiang è a un passo dal ritorno alla Sampdoria. Si è ridotta a un milione la differenza tra la richiesta del West Ham e l'offerta di Ferrero, 9 milioni, uno scarto che sembra colmabile ...

Trailer esteso di Shameless 9 e primo poster “Western” per i Gallagher : Il 9 settembre si avvicina a grandi passi così come Shameless 9 e le nuove avventure dei Gallagher e il Trailer esteso rilasciato qualche ora fa ha reso meno estenuante la lunga pausa estiva. Ancora una volta la famiglia più sgangherata e meno politicamente corretta d'America è unica protagonista e la stessa Fiona apre il Trailer al grido di "Nulla è più grande della famiglia" anche se questo non sempre è positivo quando si parla dei ...

Calciomercato Sampdoria - c’è la prima offerta al West Ham per Obiang : i dettagli : Il club blucerchiato ha presentato al West Ham la prima offerta per Pedro Obiang, si attende adesso la risposta del club inglese E’ Pedro Obiang il giocatore individuato dalla Sampdoria per rinforzare il centrocampo di Giampaolo, il quale ha dato il proprio via libera per la prima offerta da presentare al West Ham. Il club blucerchiato ha messo sul piatto ben nove milioni di euro, una cifra importante a cui gli inglesi dovranno ...

West Ham - nel mirino un centrocampista ex Juve : Secondo quanto riferito da Sky Sport Uk il West Ham , in caso di partenza di Obiang , vicino al ritorno alla Sampdoria ,, avrebbe deciso di puntare sull'ex Juve Mario Lemina , centrocampista oggi in forza al Southampton .

Inter - Rafinha rischia di sfumare : su di lui il West Ham : L'Inter è in questo momento ferma sul mercato. Dopo essere stata la protagonista indiscussa nel mese di giugno, infatti, ora i nerazzurri stanno studiando le prossime mosse, sia per quanto riguarda gli acquisti, sia per quanto riguarda le cessioni. A dimostrazione di ciò c'è il viaggio della dirigenza a Nanchino, in Cina, per incontrare i vertici di Suning e stabilire le prossime linee guida. Uno dei nomi che è stato accostato con frequenza ...

Calciomercato Serie A - le trattative. La Lazio cede Felipe Anderson al West Ham : I laziali dicono addio al brasiliano che si trasferisce in maglia Hammers. Il Parma annuncia il ritorno di Gobbi e il Frosinone preleva Goldaniga in prestito dal Sassuolo

E' ufficiale : Anderson al West Ham : Il West Ham ha ufficializzato l'acquisto di Felipe Anderson dalla Lazio. Il centrocampista brasiliano ha firmato col club londinese un contratto quadriennale. "Sono felice e orgoglioso di poter ...

Lazio - addio Felipe Anderson. Ufficiale al West Ham : "Voglio diventare una leggenda qui" : Felipe Anderson è ufficialmente un nuovo giocatore del West Ham. Lo hanno annunciato sia il club londinese sia la Lazio attraverso un comunicato d'addio: "La S.S. Lazio rende noto di aver ceduto a ...

Calciomercato Lazio : Felipe Anderson al West Ham : Felipe Anderson è ufficialmente un giocatore del West Ham. Lo rende noto il sito del club di Londra. Il 25enne brasiliano ex Lazio ha firmato un contratto quadriennale ed è il settimo acquisto degli ‘Hammers’ dopo gli arrivi di Fredericks, Fabianski, Diop, Wilshere, Yarmolenko e Balbuena. “Sono davvero felice e soddisfatto di giocare col West Ham – le prime parole del brasiliano – Questo è un club con molta ...