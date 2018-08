Wall Street apre negativa | Dj -0 | 19%

Wall Street : apre in calo - torna a pesare guerra commerciale : Wall Street: apre in calo, torna a pesare guerra commerciale

Wall Street parte debole : partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street, nel giorno in cui entrano in vigore le sanzioni statunitensi contro l'Iran . Si attende, infatti, per oggi l'annuncio da parte di ...

Wall Street accelera a metà giornata : Dal fronte macro, in chiaroscuro il mercato del lavoro statunitense che nel mese di luglio ha visto il tasso di disoccupazione scendere al 3,9% dal 4% del mese scorso, ma l'economia ha creato meno ...

Wall Street : avvio poco mosso dopo occupazione deludente - Dow +0 - 17% : I salari orari sono cresciuti nel mese leggermente piu' delle attese ma le pressioni inflative restano sotto controllo, cosa che non altera la rotta della politica monetaria della Federal Reserve. ...

Wall Street avvia senza slancio : Dal fronte macro, in chiaroscuro il mercato del lavoro statunitense che nel mese di luglio ha visto il tasso di disoccupazione scendere al 3,9% dal 4% del mese scorso, ma l'economia ha creato meno ...

Apple tocca quota 1.000 miliardi. E Wall Street ringrazia : Sullo sfondo il nulla di fatto in materia di tassi di interesse da parte della Federal Reserve , che però ha parlato di un'economia solida aprendo la strada ad un nuovo rialzo a settembre. Grande ...

Apple - record a Wall Street : l'azienda adesso vale 1000 miliardi di dollari : Nuovo record per la società di Cupertino. Apple è la prima società quotata della storia della Borsa statunitense a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione.La quota corona un decennio di crescita ininterrotta innescata dal debutto degli iPhone che hanno trasformato trasformato l'azienda californiana da produttore di nicchia di computer in un colosso globale delle comunicazioni.La compagnia fondata da Steve Jobs ...

Borsa : Wall Street apre in calo : ANSA, - NEW YORK, 2 AGO - Apertura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perdere lo 0,48% a 25.209,26 punti, il Nasdaq cede lo 0,57% a 7.663,86 punti mentre lo S&P 500 lascia sul ...

Ansia guerra dazi torna a Wall Street : Dow -200 punti : Ritoccando il linguaggio usato per descrivere la 'forte' crescita dell'economia Usa, la Fed si prepara a stringere la cinghia con ogni probabilita' a settembre. Il Dow, in ribasso per la quarta volta ...

La guerra dei dazi torna a spaventare Wall Street : Sullo sfondo il nulla di fatto in materia di tassi di interesse da parte della Federal Reserve , che però ha parlato di un'economia solida aprendo la strada ad un nuovo rialzo a settembre. Grande ...

Europa e Wall Street in rosso con i timori sui dazi. Spread in area 250 : Il presidente americano Trump ha minacciato di innalzare da 10% al 25% i dazi su circa 200 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina. La BoE ha alzato il costo del denaro allo 0,75%, mentre ieri la Fed aveva lasciato i tassi invariati. A Milano pesanti Poste e Tenaris...

Investitori di pessimo umore. Giù i futures USA - atteso avvio negativo per Wall Street : Sullo sfondo il nulla di fatto in materia di tassi di interesse da parte della Federal Reserve , che però ha parlato di un'economia solida aprendo la strada ad un nuovo rialzo a settembre. Grande ...

Wall Street : ieri seduta mista tra Fed e tensioni commerciali - Apple da record : Le parole usate per descrivere l'andamento "forte" dell'economia Usa suggeriscono che la prossima stretta ci sara' a settembre. Arrivato a guadagnare fino a 73 punti e a perderne un massimo di 136, ...