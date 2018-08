Vuelta a España 2018 | il percorso e le 21 tappe ai raggi X Tracciato durissimo

oasport

: RT @Cyclingtimenews: ?? 1 tappa al Giro d'Italia ?? 2 tappe al Tour de France ?? 4 tappe alla Vuelta a España ?? Parigi-Tours (2015 - 2017) #AU… - Duck170 : RT @Cyclingtimenews: ?? 1 tappa al Giro d'Italia ?? 2 tappe al Tour de France ?? 4 tappe alla Vuelta a España ?? Parigi-Tours (2015 - 2017) #AU… - brongosalvatore : RT @Cyclingtimenews: ?? 1 tappa al Giro d'Italia ?? 2 tappe al Tour de France ?? 4 tappe alla Vuelta a España ?? Parigi-Tours (2015 - 2017) #AU… - Cyclingtimenews : ?? 1 tappa al Giro d'Italia ?? 2 tappe al Tour de France ?? 4 tappe alla Vuelta a España ?? Parigi-Tours (2015 - 2017)… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Tutto pronto per il terzo ed ultimo grande giro stagionale: a fine agosto scatta infatti da Malaga la, con una grande battaglia per la Maglia Rossa e ambizioni importanti per lanciarsi poi verso il finale di annata. Andiamo a scoprire ildella gara iberica: come di consueto tantissime salite, una prova durissima per 21PRIMA TAPPA (sabato 25 agosto): Malaga-Malaga (cronometro individuale, 8km) Si parte con una cronometro di soli 8 chilometri (non può essere comunque considerato un prologo). Sforzo breve ma intenso, non ci saranno difficoltà né dal punto di vista altimetrico né da quello planimetrico, i corridori dovranno soltanto spingere lunghi rapporti e trovare la velocità più alta possibile per lanciarsi al meglio. SECONDA TAPPA (domenica 26 agosto): Marbella-Caminito del Rey (163,9km) Si inizia già a salire, anche ...