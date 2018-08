Volley | per l' Under 19 Femminile stage al Centro Pavesi

Volley Arezzo - docenti di un centro specializzato per la preparazione atletica dei ragazzi : Caleri, direttore sportivo del Volley Arezzo chiama ad Arezzo preparazione Fisica Pallavolo per preparare al meglio gli atleti del Volley Arezzo. Alla palestra Mecenate il 30 settembre i docenti del ...

Volley - l’Italia prosegue la marcia verso i Mondiali : 17 convocati per un nuovo collegiale - continua il lavoro a Cavalese : prosegue il lavoro dell’Italia verso i Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale, reduce dalle due amichevoli contro l’Olanda (la prima vinta 3-1 con la formazione tipo, la seconda persa al tie-break operando un po’ di turn-over), tornerà a radunarsi mercoledì 8 agosto a Cavalese dove rimarrà fino al 13 luglio in quella che sarà la quarta settimana di lavoro ...

Volley - Test Match : la Nazionale maschile supera l'Olanda 3-1 : Nazionale maschile: l'Italia batte 3-1 l'Olanda nel primo Test Match Cavalese. Alla prima uscita ufficiale di questa seconda parte di stagione la Nazionale maschile ha battuto l'Olanda con il ...

Volley – Test Match : la Nazionale maschile supera l’Olanda 3-1 : Nazionale maschile: l’Italia batte 3-1 l’Olanda nel primo Test Match Cavalese. Alla prima uscita ufficiale di questa seconda parte di stagione la Nazionale maschile ha battuto l’Olanda con il punteggio di 3-1 (25-17, 25-16, 27-29, 25-20). Il commissario tecnico Gianlorenzo Blengini da questa sera avrà dunque le primissime indicazioni dopo diverse giornate di intenso lavoro qui in Val di Fiemme. La gara ha avuto una discreta intensità ...

Volley – Tutto pronto per la nuova avventura in A della Millenium Brescia : le sensazioni di Mazzola : Si comincia con una sfida tosta, Davide contro Golia – Brescia contro Novara – e subito dopo un sfilza di incontri impegnativi, con l’esordio in casa l’1 Novembre. Sarà importantissima l’attenzione alla preparazione fisica, così come quella mentale Dopo i primi commenti a caldo sul calendario, le riflessioni si fanno più approfondite ed emergono le prime impressioni su carta del cammino delle singole squadre, ...

Beach Volley : per Lupo-Nicolai riscatto e qualificazione : VIENNA, AUSTRIA,- Paolo Nicolai e Daniele Lupo nel Major di Vienna, 5 Stelle, hanno riparato i danni provocati dalla sconfitta all'esordio per 2-0, 21-17, 21-16, con gli austriaci Ermacora-Pristauz. ...

Beach Volley - World Tour 2018 Vienna. Lupo/Nicolai : all’inferno e ritorno. Menegatti/Orsi Toth domani per l’impresa : Ancora una giornata da incubo per Paolo Nicolai e Daniele Lupo sulle rive del Danubio, come fu quella dello scorso anno che li vide uscire ai sedicesimi dei Mondiali austriaci. Nella seconda giornata del Major Series di Vienna la coppia italiana al maschile è uscita sconfitta nella semifinale del girone 2-0 (21-16, 21-167) al termine di un match a senso unico dai meno titolati padroni di casa austriaci Ermacora/Pristauz. Nella sfida che apriva ...

Volley Arezzo e Saione Pallavolo - al via le iscrizioni per la stagione 2018/19 : Alla palestra Mecenate dai primi di settembre gli allenatori inizieranno le attività con tutti coloro che vorranno avvicinarsi al mondo della Pallavolo. Le due società, prime del territorio aretino ...

Volley : l'Italia Femminile in Olanda per la Rabobank Super Series : ROMA -Dopo alcuni giorni di riposo la nazionale seniores Femminile nella tarda serata di domani si radunerà nuovamente al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, per svolgere delle sedute d'...

Volley femminile - le convocate dell’Italia per le Rabobank Series. Le azzurre viaggiano verso i Mondiali : L’Italia è pronta per ritrovarsi e per ricominciare la lunga marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno in Giappone a ottobre. Le azzurre si sono godute alcuni giorni di riposo e si raduneranno domenica sera al Centro Giulio Onesti di Roma dove nel weekend sono previste delle sedute di allenamento. Lunedì mattina le ragazze di Davide Mazzanti partiranno alla volta di Hoogeeven (Paesi Bassi) per ...

Beach Volley : altri cinque mesi di stop per Greta Cicolari. Diffamazione : Prosegue la Telenovela Cicolari-Fipav che si arricchisce di una spiacevole puntata. Il Tribunale della Fipav ha squalificato per altri cinque mesi (dopo i tredici delle prime due mandate) la giocatrice bergamasca, colpevole secondo l’organo giudiziario federale di aver utilizzato “espressioni, anche nei confronti della Federazione di appartenenza, palesemente ed oggettivamente diffamatorie, denigratorie e di particolare gravità che non possono ...

Beach Volley : altri cinque mesi di stop per Greta Cicolari. Diffamazione : Prosegue la Telenovela Cicolari-Fipav che si arricchisce di una spiacevole puntata. Il Tribunale della Fipav ha squalificato per altri cinque mesi (dopo i tredici delle prime due mandate) la giocatrice bergamasca, colpevole secondo l’organo giudiziario federale di aver utilizzato “espressioni, anche nei confronti della Federazione di appartenenza, palesemente ed oggettivamente diffamatorie, denigratorie e di particolare gravità che non possono ...

Beach Volley - World Tour 2018 Vienna. Rivali austriaci per Nicolai/Lupo. Sarà Italia-Usa negli ottavi femminili? : Si profila un Italia contro Stati Uniti negli ottavi di finale femminili, già raggiunti oggi a sorpresa da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che, in una settimana di gare, hanno inanellato ben nove successi consecutivi. Le azzurre attendono la vincente della sfida tra la coppia a Stelle e Strisce Hughes/Summer e le ceche Kolokova/Kvapilova e soprattutto attendono una giornata di riposo in vista della sfida per l’ingresso ai quarti in ...

Beach Volley – Major di Vienna : la coppia Menegatti-Orsi Toth super - le azzurre approdano agli ottavi di finale : La coppia formata da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale del Major di Vienna Nel Major di Vienna, appuntamento 5 Stelle del World Tour, prosegue l’ottimo momento di forma di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, approdate direttamente agli ottavi di finale. Le azzurre nel primo match hanno superato addirittura la coppia numero 1 al mondo, le canadesi Bansley-Wilkerson per 2-0 (21-16, ...