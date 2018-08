Volley | l’Italia prosegue la marcia verso i Mondiali | 17 convocati per un nuovo

Volley - l’Italia batte l’Olanda in amichevole. Zaytsev e Juantorena sugli scudi verso i Mondiali : L’Italia ha sconfitto l’Olanda per 3-1 (25-17; 25-16; 27-29; 25-20) nella prima amichevole verso i Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. A Cavalese (Trento), il CT Chicco Blengini ha schierato fin da subito quello che è ritenuto ormai il sestetto tipo, quello che garantisce le maggiori certezze: Simone Giannelli in cabina di regia, Ivan Zaytsev opposto, Filippo Lanza e Osmany ...

Volley femminile - le convocate dell’Italia per le Rabobank Series. Le azzurre viaggiano verso i Mondiali : L’Italia è pronta per ritrovarsi e per ricominciare la lunga marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno in Giappone a ottobre. Le azzurre si sono godute alcuni giorni di riposo e si raduneranno domenica sera al Centro Giulio Onesti di Roma dove nel weekend sono previste delle sedute di allenamento. Lunedì mattina le ragazze di Davide Mazzanti partiranno alla volta di Hoogeeven (Paesi Bassi) per ...

Volley - l’Italia si lancia verso i Mondiali 2018 : presentate le Nazionali all’Hub DHL di Malpensa : Oggi sono state ufficialmente presentate le Nazionali di Volley che sono entrate nella fase calda della preparazione ai Mondiali. Le ragazze saranno protagoniste in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre mentre gli uomini cercheranno la gloria in casa. L’Italia si giocherà delle carte importanti in entrambe le rassegne iridate e la marcia di avvicinamento è entrata nel vivo con la presentazione all’Hub DHL (main sponsor) presso ...

Volley - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. La lista preliminare : 22 azzurri chiamati da Blengini : Chicco Blengini ha comunicato la lista dei 22 giocatori inseriti nella lista preliminare per i Mondiali 2018 di Volley maschile. Si tratta di una selezione iniziale richiesta dalla FIVB, nelle prossime settimane poi il CT è chiamato ad effettuare i vari tagli per arrivare alla rosa definitiva di 14 atleti con cui affronterà effettivamente la rassegna iridata in programma nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. Non ci sono grosse sorprese visto ...

Volley - Mondiali 2018 : le amichevoli dell’Italia in preparazione. Calendario - date - orari - avversarie e tv : L’Italia giocherà quattro amichevoli per prepararsi ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale sta svolgendo dei collegiali a Cavalese e ha intensificato gli allenamenti per arrivare a puntino alla rassegna iridata ma gli azzurri avranno a disposizione anche quattro partite per affinare la propria condizione di forma. Rispetto alla programmazione originaria, ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia prosegue la marcia - 17 azzurri convocati per raduno e amichevoli contro l’Olanda : L’Italia prosegue la propria marcia di avvicinamento ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. Manca poco più di un mese alla rassegna iridata e la nostra Nazionale lavora alacremente per farsi trovare pronta al grande evento. I ragazzi ora si stanno godendo un paio di giorni di riposo, poi il 30 luglio si ritroveranno allo Sheraton Milano Malpensa Airport e il giorno dopo ...

Beach Volley - Europei Under 22 - Jurmala. L’Italia parte fortissimo : tris di successi per gli azzurri : parte forte l’Italia del Beach volley agli Europei Under 22 che sono scattati oggi a Jurmala in Lettonia. Due le coppie azzurre al via, Traballi/Puccinelli tra le donne e Cappoio/Windisch tra gli uomini, bravi a fare en plein di successi con due vittorie per le ragazze e una per i ragazzi. In campo femminile Traballi/Puccinelli conquistano la vittoria più prestigiosa di giornata battendo in rimonta le forti padrone di casa ...

Volley - Caterina Bosetti giocherà a Casalmaggiore. Infortunio alle spalle - può tornare in Nazionale? L’Italia aspetta rinforzi per i Mondiali : Caterina Bosetti è ufficialmente una nuova giocatrice di Casalmaggiore. La carriera della schiacciatrice prosegue così con la casacca della Pomì dopo il doloroso Infortunio al ginocchio sinistro che si era procurata quattro mesi fa in occasione dell’ultima partita di regular season di Serie A quando giocava per Modena. La 24enne, che in passato ha militato anche per Villa Cortese e Novara (oltre che per l’Osasco in Brasile e il ...

Mondiale di Sitting Volley : l’Italia ottiene uno storico quarto posto : Ai Mondiali di Sitting Volley a Rotterdam l’Italia è uscita a pezzi dall’incontro con la Cina: le azzurre ottengono comunque uno straordinario quarto posto Si è chiuso con un straordinario quarto posto il Campionato Mondiale di Sitting Volley della nazionale italiana femminile, battuta a Rotterdam nella finalina dalla Cina 0-3 (10-25, 19-25, 12-25). Le ragazze di Amauri Ribeiro ce l’hanno messa tutta per provare a ...

Beach Volley - Europei 2018 Olanda. Dopo l’Italia scompare anche la Germania : clamorosa debacle delle coppie tedesche al femminile : L’Europeo in Olanda, Dopo l’Italia, respinge anche la Germania e dunque le due nazioni che lo scorso avevano festeggiato sulla sabbia di Jurmala (Italia al maschile e Germania al femminile) sono fuori dalla lotta per il podio del torneo continentale in programma in Olanda ed è un risultato clamoroso se si considera che, in campo femminile, la Germania dal 2007 (negli ultimi dodici anni) a oggi solo un anno non è riuscita a salire sul ...

Mondiale di Sitting Volley : l’Italia cede in semifinale agli Usa - domani la finale per il Bronzo : Le azzurre del Sitting Volley sconfitte in semifinale del Mondiale, domani la finalina per il Bronzo contro la Cina Nel Campionato Mondiale di Sitting Volley le azzurre di Amauri Ribeiro non sono riuscite a contrastare la selezione statunitense, dovendo cedere in semifinale 0-3 (8-25, 11-25, 6-25). Troppo superiori gli Stati Uniti, rispetto alle azzurre che comunque domani avranno la grandissima occasione di giocarsi una medaglia, ...

Volley femminile - l’Italia verso i Mondiali. Le convocate per il secondo collegiale : secondo collegiale per l’Italia in avvicinamento ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre si ritroveranno al Centro Onesti di Roma dal 23 al 31 luglio: altri otto giorni di raduno per preparare al meglio la rassegna iridata che si disputerà a ottobre in Giappone. Il CT Davide Mazzanti si affida al suo solito gruppo, poi dovrà sfoltire per arrivare alla lista delle 14 giocatrici che parteciperanno alla rassegna ...

Volley - l’Italia viaggia verso i Mondiali : i convocati per il secondo collegiale - tornano Zaytsev e Juantorena : L’Italia prosegue la marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. Il CT Chicco Blengini ha diramato le convocazioni per un secondo collegiale che si svolgerà sempre a Cavalese (Trento) dal 23 al 28 luglio. La nostra Nazionale affronterà poi l’Olanda in due amichevoli, previste nella località dolomitica il 3 e il 4 agosto. Al gruppo che si era già riunito ...

Sitting Volley - l’Italia stende l’Olanda e si guadagna il pass per la semifinale : le azzurre in corsa per una medaglia : Un risultato che va al di là di ogni aspettativa quello ottenuto dalle ragazze di Amauri Ribeiro, vera e propria rivelazione di questa rassegna iridata A Rotterdam nel Campionato Mondiale di Sitting volley una straordinaria Italia ha battuto 3-2 (25-18, 20-25, 25-22, 22-25, 15-11) le padrone di casa olandesi, qualificandosi per le semifinali che valgono le medaglie. Un risultato che va al di là di ogni aspettativa quello ottenuto dalle ...