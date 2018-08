Vittorino Andreoli | La normalità è noiosa Amo i matti perché sono originali

huffingtonpost

(Di lunedì 6 agosto 2018) Ha seguito serial killer, fatto perizie sugli accusati della strage di piazza della Loggia, curato un numero altissimo di pazienti con le più varie patologie. Nel corso della sua lunga carriera lo psichiatraha anche frequentato uomini di chiesa, senza però farsi influenzare dalle teorie di alcuni di loro. Nonostante sia entrato in contatto con tanti assassini è convinto che il male non esista: "Esiste l'uomo che fa il male", ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera.Una vita, la sua, dedicata allo studio e alla cura delle menti. Con la convinzione, mai scalfita, che anche chi apparentemente è sano può diventare matto. E a quelli che definisce "i miei" dedica parole di affetto e di stima:Ipiù, più interessanti. Lei tra Galileo e Bellarmino chi sceglierebbe? Igeniali, ...