Vittoria | incidente sul lavoro | grave un giovane di 23 anni

Incidente stradale in contrada Alcerito a Vittoria : Ancora un Incidente stradale a Vittoria . E' avvenuto oggi in contrada Alcerito . Lo scontro tra un'auto e un autocarro. Sul posto la Polizia Locale.

Incidente sul lavoro - morto Michael Guttà 23enne di Vittoria : Un giovane di Vittoria di 23 anni, Michael Guttà è morto folgorato in un Incidente sul lavoro avvenuto ad Eboli in provincia di Salerno.

Roma - chef Alessandro Narducci morto in un incidente sul Lungotevere della Vittoria : Lutto nel mondo della cucina e non solo. La scorsa notte, il giovane chef Alessandro Narducci è morto in un tragico incidente stradale a Roma. Secondo le ricostruzioni, il noto cuoco era a bordo del suo scooter con l'amica Giulia, 25 anni, quando si è scontrato con una Mercedes classe A guidata da un 30enne italiano. Lo schianto è avvenuto sul Lungotevere della Vittoria, nel quartiere Prati. Non c'è stato nulla da fare [VIDEO] per lo chef e la ...