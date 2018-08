Video Motogp Highlights e classifica piloti dopo il Gp della Repubblica Ceca 2018 Brno

MotoGp – Valentino Rossi tra sorpassi spaventosi e viaggi da sogno : il Dottore risponde così alle domande social [Video] : Valentino Rossi le vacanze ideale e la pasta preferita: il Dottore risponde alle domande social nelle Storie Instagram di Monster Energy Un quarto posto soddisfacente a metà, oggi, per Valentino Rossi a Brno: il Dottore è riuscito a superare Cal Crutchlow sul finale, piazzandosi alle spalle di Marc Marquez e non perdendo dunque troppi punti in classifica generale. Prima della gara di oggi, il Dottore è stato protagonista delle storie ...

MotoGp – Basta polemiche - al parco chiuso di Brno tanto rispetto : Dovizioso e Lorenzo nemici-amici [Video] : Quanto rispetto tra i piloti Ducati: strette di mano e complimenti tra Lorenzo e Dovizioso al parco chiuso di Brno Speciale doppietta Ducati, oggi, al Gp della Repubblica Ceca. Weekend da sogno per Andrea Dovizioso a Brno, con pole position e vittoria. Il forlivese della Ducati è salito sul gradino più alto del podio lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Jorge Lorenzo e il leader della classifica piloti. Dopo un periodo di ...

MotoGp - Valentino Rossi non si demoralizza : il Dottore reagisce così al quarto posto ottenuto a Brno [Video] : Il pesarese ha incassato il quarto posto di oggi con un sorriso, esprimendo la propria soddisfazione alla camera piazzata sul suo cupolino Andrea Dovizioso vince e la Ducati fa doppietta nel Gp della Repubblica Ceca, decima tappa del Motomondiale. Il forlivese trionfa dopo uno spettacolare duello fino alla bandiera a scacchi con il compagno di squadra Jorge Lorenzo e con il leader iridato della Honda ufficiale Marc Marquez, che deve ...

MotoGp - uno strano modo di complimentarsi : Marquez sferra un… calcio nel sedere a Dovizioso [Video] : Il pilota spagnolo ha scherzato con Dovizioso, dandogli un calcio nel sedere subito dopo essere scesi dalle rispettive moto Andrea Dovizioso vince e la Ducati fa doppietta nel Gp della Repubblica Ceca, decima tappa del Motomondiale. Il forlivese si impone dopo uno spettacolare duello fino alla bandiera a scacchi con il compagno di squadra Jorge Lorenzo e con il leader iridato della Honda ufficiale Marc Marquez. Un duello all’ultimo ...

MotoGp – Che disastro a Brno : polverone in pista - Vinales subito out [Video] : Weekend amaro per Maverick Vinales a Brno: lo spagnolo ko al primo giro al Gp della Repubblica Ceca a causa di una caduta E’ iniziato il Gp della Repubblica Ceca, valido per il decimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Weekend amaro, amarissimo, per Maverick Vinales: lo spagnolo della Yamaha, dopo giornate di lavoro non troppo soddisfacenti, ha terminato la sua gara di Brno ancor prima di poter terminare il primo giro. ...

MotoGp – Semafori spenti a Brno : il Video della partenza del Gp della Repubblica Ceca : Dovizioso in pole position a Brno, Rossi e Marquez alle sue spalle: la partenza del Gp della Repubblica Ceca L’attesa è terminata! Dopo poco più di due settimane di relax per una brevissima pausa estiva, i piloti tornano in azione per il decimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Una prima fila di fuoco a Brno, per il Gp della Repubblica Ceca, con Dovizioso in pole position, seguito da Valentino Rossi e Marc Marquez. Semafori ...

DIRETTA MOTOGP BRNO 2018/ Gara live : tutti sulla griglia di partenza - via! (streaming Video SKY e TV8) : DIRETTA MOTOGP Gara e warm-up live GP Repubblica Ceca 2018 BRNO: cronaca e tempi, podio e vincitore del decimo Gran Premio stagionale (oggi domenica 5 agosto). Ottima partenza di Valentino Rossi che balza al comando della Gara dopo la prima curva, Dovizioso non ci sta e gli risponde per le rime: i due piloti italiani si scambiano più volte la leadership sin dal primo giro, Marquez e Lorenzo nel ruolo di spettatori molto interessanti pronti ...

Diretta MotoGp/ Streaming Video TV8 e SKY gara live : Dovizioso a caccia del successo (Gp Brno 2018) : Diretta MotoGp gara e warm-up live GP Repubblica Ceca 2018 Brno: cronaca e tempi, podio e vincitore del decimo Gran Premio stagionale (oggi domenica 5 agosto).(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 12:54:00 GMT)

MotoGp - Valentino Rossi pazzo di gioia a Brno : prima l'impennata poi la stretta di mano con Dovizioso [Video] : Valentino Rossi secondo nelle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca: i festeggiamenti del Dottore dopo il risultato ottenuto a Brno Forti emozioni, questo pomeriggio, sull'infuocato circuito di Brno:...

