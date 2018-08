VIDEO Celine Van Gerner | la ginnasta truccata da gatta | che show agli Europei | il mondo

oasport

(Di lunedì 6 agosto 2018) Il nome diVanè sulla bocca di tutti gli appassionati di ginnastica artistica che hanno seguito gli2018, conclusisi ieri a Glasgow. L’olandese, infatti, è balzataonori della cronaca per essersi presentata alla Finale di Specialità al corpo liberoda: i capelli acconciati per mimare le orecchie del felino, occhi pitturati per imitare lo sguardo dell’animale e anche i richiami delle spalle del costume ricordano le striature del micio. Ad alcuni è sembrata particolarmente bizzarra ma la oranje, già protagonista nella finale a squadre dove si è messa al collo la meda di bronzo, non era assolutamente anacronistica: si era calata nella parte per interpretare al meglio la coreografia del suo esercizio al quadrato. Trucco forse un po’ troppo spinto e lontano dai canoni classici? Sicuramente sì ma per il momento il codice non ...