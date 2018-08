Vidal si presenta da ‘guerriero’ al Barcellona : “sul campo lascerò la vita - se servirà” : Arturo Vidal si è presentato ufficialmente al Barcellona questa mattina, il centrocampista ha speso parole al miele per i Blaugrana “Sono felice di poter far parte della squadra più forte del mondo e voglio combattere per tutti gli obiettivi per i quali possiamo competere”. Queste le prime parole di Arturo Vidal da nuovo giocatore del Barcellona. “Qui sul campo lascerò la vita, se servirà -aggiunge l’ex ...