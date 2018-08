Via libera al decreto Motovedette | 12 unità consegnate alla Libia

Migranti - da Camera Via libera a dl per motovedette alla Libia : 382 i 'sì' : Passa alla Camera tra polemiche e accesi scontri politici il decreto per la cessione alla Libia di 12 motovedette, dieci 'Classe 500' della Guardia Costiera e due unità navali 'Classe Corrubià della ...

Senato - ultime ore per approvare il Decreto Dignità : domani atteso il Via libera definitivo : Il testo del Decreto legge non ha subito correzioni in commissione rispetto a quello licenziato dalla Camera, ed è arrivato in Aula senza mandato al relatore. L'assemblea dovrà esaminare i circa 700 emendamenti ripresentati per l'Aula dalle opposizioni. Il via libera definitivo è atteso entro domani, o al massimo mercoledì mattina.Continua a leggere

Via libera all'obbligo dei seggiolini anti abbandono : segnaleranno ai genitori la presenza dei bimbi in auto : La Camera ha dato il via libera alla legge che introduce l'obbligo dei seggiolini 'salva bambini': attraverso una luce e un suono segnaleranno ai genitori la presenza dei bimbi a bordo dell'auto, dopo la chiusura del veicolo. Il provvedimento, proposto da Giorgia Meloni, passerà al Senato per il sì definitivo.Cosa prevede la nuova normativa?A partire da gennaio 2019 i normali seggiolini che, secondo l'articolo 172 del Codice della ...

Decreto Milleproroghe - Via libera del Senato : slitta obbligo vaccini : Obiettivo raggiunto in Senato: Palazzo Madama dà il suo ok al Decreto Milleproroghe. L’Aula ha approvato il provvedimento con 148 sì, 110 no e 3 astenuti. La palla passa ora alla Camera. La seconda lettura è prevista a settembre alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva e le vacanze degli onorevoli. Il tutto non senza scintille in Aula durante la discussione del provvedimento e il motivo è presto detto: il discusso caso ...

Via libera di Bankitalia e Bce alla banca di Passera : MILANO - Corrado Passera, ex banchiere di Intesa e ministro del governo Monti, avrà la sua banca Interprovinciale da condurre a quegli obiettivi 'ambiziosi ma probabilmente raggiungibili e superabili' ...

Mediaworld - accordo fatto : Via libera al trasferimento dei dipendenti da Curno a Verano Brianza : stata raggiunta l'intesa tra Mediaworld e organizzazioni sindacali sulla questione del trasloco della sede da Curno a Verano Brianza. Ecco tutti i termini dell'accordo. accordo fatto. La firma alle 3 ...

Sisma - energia mutui e vaccini : il Milleproroghe ha dentro un po' di tutto. RinViata liberalizzazione di luce e gas : C'è voluta una lunga seduta notturna, iniziata alle 23.30 di giovedì 2 agosto e terminata alle 2.20 di venerdì 3, per avere il via libera per l'aula del Senato al decreto Milleproroghe. La commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama è stata chiamata agli 'straordinari' per terminare l'esame degli emendamenti al testo, che alla fine hanno reso più corposo il provvedimento uscito dal Consiglio dei ...

Bollette - liberalizzazione rinViata per 20 milioni di famiglie : MILANO - Era uno degli obiettivi dichiarati dal governo, in particolare dalla componente grillina. Il risultato è stato ottenuto con un emendamento al decreto 'milleproroghe': la completa ...

Atletica - Via libera per Daisy Osakue : la discobola azzurra parteciperà agli Europei di Berlino : L’atleta azzurra potrà partecipare agli Europei di Berlino, la visita presso l’Istituto di Medicina dello Sport di Roma ha dato esito positivo Il peggio è alle spalle, Daisy Osakue potrà partecipare agli Europei di Berlino nonostante l’aggressione subita a Moncalieri nella notte di domenica. LaPresse/Nicolò Campo La lesione all’occhio, provocata dal guscio delle uova lanciatele contro da alcuni teppisti, non è così ...

Decreto Dignità - Via libera della Camera. Salgono le multe per chi viola il divieto di pubblicità del gioco : Maggiori sanzioni per chi viola il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo. E sui biglietti dei Gratta e vinci apparirà la scritta ‘Nuoce gravemente alla salute’, come per le sigarette. Sono le ultime modifiche al Decreto Dignità arrivate nella serata di giovedì alla Camera, che ha poi dato via libera al testo con 312 sì, 190 no e 1 astenuto. Il provvedimento passa ora in seconda lettura al Senato, che avvierà l’esame lunedì 6 agosto e ...