Via libera ai seggiolini salva bebè «Eviteremo tragedie inaccettabili»

Migranti - da Camera Via libera a dl per motovedette alla Libia : 382 i 'sì' : Passa alla Camera tra polemiche e accesi scontri politici il decreto per la cessione alla Libia di 12 motovedette, dieci 'Classe 500' della Guardia Costiera e due unità navali 'Classe Corrubià della ...

Via libera al decreto "Motovedette" : 12 unità consegnate alla Libia : Siamo noi i primi a dire che non basta chiudere, ma bisogna dare anche una prospettiva, sostenere l'economia e il lavoro nei Paesi d'origine investendo risorse. Il vicepremier Salvini ha già ...

Migranti - da Camera Via libera a dl per motovedette alla Libia : 382 i 'sì' : Passa alla Camera tra polemiche e accesi scontri politici il decreto per la cessione alla Libia di 12 motovedette, dieci 'Classe 500' della Guardia Costiera e due unità navali 'Classe Corrubià della ...

Senato - ultime ore per approvare il Decreto Dignità : domani atteso il Via libera definitivo : Il testo del Decreto legge non ha subito correzioni in commissione rispetto a quello licenziato dalla Camera, ed è arrivato in Aula senza mandato al relatore. L'assemblea dovrà esaminare i circa 700 emendamenti ripresentati per l'Aula dalle opposizioni. Il via libera definitivo è atteso entro domani, o al massimo mercoledì mattina.Continua a leggere

Via libera all'obbligo dei seggiolini anti abbandono : segnaleranno ai genitori la presenza dei bimbi in auto : La Camera ha dato il via libera alla legge che introduce l'obbligo dei seggiolini 'salva bambini': attraverso una luce e un suono segnaleranno ai genitori la presenza dei bimbi a bordo dell'auto, dopo la chiusura del veicolo. Il provvedimento, proposto da Giorgia Meloni, passerà al Senato per il sì definitivo.Cosa prevede la nuova normativa?A partire da gennaio 2019 i normali seggiolini che, secondo l'articolo 172 del Codice della ...

Decreto Milleproroghe - Via libera del Senato : slitta obbligo vaccini : Obiettivo raggiunto in Senato: Palazzo Madama dà il suo ok al Decreto Milleproroghe. L’Aula ha approvato il provvedimento con 148 sì, 110 no e 3 astenuti. La palla passa ora alla Camera. La seconda lettura è prevista a settembre alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva e le vacanze degli onorevoli. Il tutto non senza scintille in Aula durante la discussione del provvedimento e il motivo è presto detto: il discusso caso ...

Via libera di Bankitalia e Bce alla banca di Passera : MILANO - Corrado Passera, ex banchiere di Intesa e ministro del governo Monti, avrà la sua banca Interprovinciale da condurre a quegli obiettivi 'ambiziosi ma probabilmente raggiungibili e superabili' ...

Mediaworld - accordo fatto : Via libera al trasferimento dei dipendenti da Curno a Verano Brianza : stata raggiunta l'intesa tra Mediaworld e organizzazioni sindacali sulla questione del trasloco della sede da Curno a Verano Brianza. Ecco tutti i termini dell'accordo. accordo fatto. La firma alle 3 ...

Sisma - energia mutui e vaccini : il Milleproroghe ha dentro un po' di tutto. RinViata liberalizzazione di luce e gas : C'è voluta una lunga seduta notturna, iniziata alle 23.30 di giovedì 2 agosto e terminata alle 2.20 di venerdì 3, per avere il via libera per l'aula del Senato al decreto Milleproroghe. La commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama è stata chiamata agli 'straordinari' per terminare l'esame degli emendamenti al testo, che alla fine hanno reso più corposo il provvedimento uscito dal Consiglio dei ...

Bollette - liberalizzazione rinViata per 20 milioni di famiglie : una delle tante novità del decreto Milleproroghe e riguarda il mercato dell'energia. Il governo, infatti, ha fatto slittare di un anno il termine per il passaggio al mercato tutelato di gas ed energia ...

Bollette - liberalizzazione rinViata per 20 milioni di famiglie : MILANO - Era uno degli obiettivi dichiarati dal governo, in particolare dalla componente grillina. Il risultato è stato ottenuto con un emendamento al decreto 'milleproroghe': la completa ...

Via libera dei medici : Daisy va agli Europei : 'Il controllo oculistico effettuato dall'atleta Daisy Osakue presso l'Istituto di medicina e Scienza dello Sport del Coni in data odierna - afferma il referto del professor Antonio Spataro, direttore ...

Atletica - Via libera per Daisy Osakue : la discobola azzurra parteciperà agli Europei di Berlino : L’atleta azzurra potrà partecipare agli Europei di Berlino, la visita presso l’Istituto di Medicina dello Sport di Roma ha dato esito positivo Il peggio è alle spalle, Daisy Osakue potrà partecipare agli Europei di Berlino nonostante l’aggressione subita a Moncalieri nella notte di domenica. LaPresse/Nicolò Campo La lesione all’occhio, provocata dal guscio delle uova lanciatele contro da alcuni teppisti, non è così ...

Via libera della Camera al dl dignità ma restano le polemiche per le norme sul lavoro : Con 312 voti favorevoli, 190 contrari e un astenuto Montecitorio ha approvato il provvedimento che passa ora al Senato. 'Abbiamo vinto il primo round e ce l'abbiamo fatta senza la fiducia' ha ...