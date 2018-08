ilgossip

: Vi ricordate di Gemma Del Sud? La youtuber spiega perché era sparita da You Tube (VIDEO) - Ilgossipitalia : Vi ricordate di Gemma Del Sud? La youtuber spiega perché era sparita da You Tube (VIDEO) - Gemma_Nanni : RT @sheepslut: Vi ricordate quando gennaio è durato 5 anni ed ora siamo a metà 2018? - unfioredicielo : Ma voi ricordate il Piccolo Lucio, Gemma del Sud, Susy la ragazza truzza, Laura Scimone? Secondo voi stanno bene? C… -

(Di lunedì 6 agosto 2018)Delerada You– la verità sul suo “ritorno” () Qualche giorno fa una delle mie b!tches mi ha parlato del ritorno diDele dopo la mia insistenza mi ha anche passato un nuovodella vera regina di YouItalia. Dopo il mio articolo mi avete contattato in centinaia per chiedermi notizie die anche per darmi informazioni su questo “ritorno” misterioso. Un mio lettore mi ha assicurato che ildi Francesca con i capelli rosa risale a qualche mese fa e che è stato on line per pochi giorni su You, prima di sparire misteriosamente. Ma la cosa sconvolgente è che non possiamo realmente parlare di comeback, visto che un’altra delle mie b!tches mi ha fatto una rivelazione CHOC: “non è maidel tutto, ha fattonel 2013, 2014, 2016 e 2017 con canali Youdiversi.” La Queen infatti era già ...