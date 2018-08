Vela – Grand Prix di Palma di Maiorca | Vitamina Cetilar al terzo posto

Romina Power non andrà al Grande Fratello Vip : sVelato un retroscena : Grande Fratello Vip: arriva Romina Power? La smentita A Settembre, come tutti sapranno ormai a menadito, tornerà su Canale 5 la terza edizione del Grande Fratello Vip. Al momento però non è dato sapere chi saranno stavolta i vip ad entrare nella casa più spiata dagli italiani. Tuttavia, in base a diverse voci di corridoio circolate in queste ultime settimane on line, pare che gli autori abbiano contattato Manuela Arcuri e suo Fratello, ma anche ...

«Grande Fratello Vip 3» : sVelati i nomi dei primi concorrenti : Manca ancora un po’ di tempo, ma – insieme alla promo del programma su Canale 5 – cominciano ad arrivare le prime indiscrezioni sui concorrenti del Grande Fratello Vip 3. Alcuni nomi sono stati fatti da Alfonso Signorini su Chi, altri da Giuseppe Candela su Fatto Quotidiano e Dagospia. Comun denominatore: il riciclo, (quasi) per tutti, da altri talent, game show e reality. LEGGI ANCHEGf Vip: vince Alessia Macari, la Ciociara di ...

Andrea Damante - Giorgia Lucini sVela un retroscena sull’ex : "E' stata una grande delusione" : A distanza di anni dalla loro relazione, l'ex di Manfredi Ferlicchia fa una confessione importante riguardo ad Andrea...

A Ostia appare lo yacht a Vela più grande del mondo : Risveglio con sorpresa a Ostia. È stato avvistato questa mattina a poche miglia dal porto turistico di Roma lo yacht più grande del mondo. Si chiama semplicemente 'A' ed è di proprietà del magnate ...

Cristiano Malgioglio/ “Essere gay non è una disgrazia - vuol dire felicità!” - poi sul Grande Fratello sVela… : Cristiano Malgioglio: "Essere gay non è una disgrazia, vuol dire felicità!”, poi sul Grande Fratello svela che ci sarà anche la prossima edizione, e sugli altri impegni dice...(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:32:00 GMT)

Lo yacht a Vela più grande del mondo arriva a Ostia - È di un miliardario russo -VIDEO : Lo yacht a vela più grande del mondo è arrivato a Ostia. O meglio, davanti alle coste del porto del X Municpio di Roma, poichè 'A', questo il nome della barca, non ha poi attraccato. Ovviamente tanta la curiosità suscitata da ...

Marchionne - la riVelazione di Franzo Grande Stevens : “ho avuto la conferma del tumore ai polmoni” : Franzo Grande Stevens ha scritto una lettera al Corriere della Sera in cui ha svelato la malattia di Marchionne Dolore e sgomento, è questo ciò che provano tutte le persone vicine a Sergio Marchionne. La sua situazione clinica appare ormai compromessa, motivo che aumenta la preoccupazione per amici e familiari. LaPresse/Stefano De Grandis Per esprimere la propria vicinanza, Franzo Grande Stevens ha inviato una lettera al Corriere della ...

Marchionne - la lettera dell'amico Grande Stevens sVela la verità sulla sua malattia : In una lunga e commovente lettera pubblicata sul Corriere della Sera di oggi, Franzo Grande Stevens , presidente onorario della Juventus e da sempre definito 'l'avvocato dell'avvocato' Gianni Agnelli, ...