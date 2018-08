Vela – GC32 | Ineos Team UK vince la Copa del Rey MAPFRE | organizzata dal Club Nautico de

Vela - la baia di Palma di Maiorca ospita il terzo dei cinque eventi del GC32 Racing Tour 2018 : Per il terzo anno consecutivo i catamarani volanti parteciperanno alla Copa del Rey MAPFRE nelle acque di Palma di Maiorca Il terzo dei cinque eventi del GC32 Racing Tour 2018 inizia domani nella baia di Palma di Maiorca dove, per il terzo anno consecutivo i catamarani volanti parteciperanno alla Copa del Rey MAPFRE. Fino a questo momento il dominatore della stagione è stato Franck Cammas su NORAUTO powered by Team France, avendo ...

Vela – Copa del Rey MAPFRE : i GC32 con l’èlite della Vela alla 37ª edizione : I GC32 con l’élite della vela alla 37 Copa del Rey MAPFRE Per il terzo evento del calendario del GC32 Racing Tour 2018, i catamarani volanti si danno di nuovo appuntamento in una delle regate muticlasse più prestigiose del Mediterraneo, la 37ma Copa del Rey MAPFRE, organizzata dal Real Club Nautico de Palma di Maiorca. Le regate avranno inizio fra una settimana con gli otto GC32 impegnati sul campo di regata della Baia di Palma, insieme a ...

Vela – GC32 Lagos Cup : vittoria al francese Franck Cammas : Finale francese alla GC32 Lagos Cup: Franck Cammas su Norauto trionfa nel secondo evento del calendario del GC3 Racing Tour 2018 Si è conclusa con la disputa di sei prove nella giornata di domenica la GC32 Lagos Cup, secondo evento del calendario del GC3 Racing Tour 2018. Con ben venti regate portate a termine, la vittoria è andata al francese Franck Cammas su NORAUTO powered by Team France che si era già aggiudicato il titolo con due ...

Vela - tutto pronto per la partenza della GC32 Lagos Cup : otto team si daranno battaglia sulla costa portoghese : Scatta il secondo appuntamento del calendario del GC32 Racing Tour 2018, otto team da sette diverse nazioni Le condizioni si prospettano ideali per una partenza positiva domani della GC32 Lagos Cup, secondo appuntamento del calendario del GC32 Racing Tour 2018. otto team da sette diverse nazioni, incluse l’Australia, la Nuova Zelanda e gli USA, regateranno i prossimi quattro giorni nelle acque di Lagos, sulla costa portoghese dell’Algarve. Dopo ...

Vela – GC32 Racing Tour : Lagos al debutto sul circuito : Lagos al debutto sul circuito GC32 Racing Tour: si riparte con i catamarani volanti Dopo il fortunato Mondiale GC3, dello scorso maggio a Riva del Garda, il GC32 Racing Tour 2018 riprende la prossima settimana con un altro debutto per il circuito europeo dei catamarani volanti. La flotta visiterà infatti per la prima volta la regione portoghese dell’Algarve per la GC32 Lagos Cup,in programma dal 27 giugno al 1 luglio. Grazie alla sua posizione ...

Vela – GC32 Racing Tour 2018 : Ineos Team Uk è l’ottava barca della flotta : Il Team britannico della Coppa America, Ineos Team UK, sbarca nel GC32 Racing Tour 2018 Il Team britannico della Coppa America, Ineos Team UK, ha deciso di partecipare al GC32 Racing Tour 2018, diventando la ottava barca della flotta. Il quattro volte campione olimpico Ben Ainslie sarà al timone per il debutto sul circuito dei catamarani volanti a fine mese in occasione della GC32 Lagos Cup in Portogallo, il secondo appuntamento del Tour europeo ...