Vela – Aarhus World Championship 2018 | splendida partenza dei Nacra 17 e dell’RS | X

(Di lunedì 6 agosto 2018): partono alla grande i17 e l’RS:X maschili con gli azzurri in testa, bene anche le ragazze della tavola Nella quarta giornata di regate ad, in Danimarca per i Campionati del Mondo a classi unificate, dove si assegnano ben il 40% dei posti qualifica per Nazione per Tokyo 2020, sono scesi in acqua per le prime prove anche gli RS:X maschili e femminili, i17 e i Kiteboard. La squadra azzurra dei17 si fa subito notare: Ruggero Tita – Caterina Banti (SV Guardia di Finanza – CC Aniene) sono primi con tre primi posti e Vittorio Bissaro – Maelle Frascari (GS Fiamme Azzurre – CC Aniene) sono terzi con due secondi posti ed un terzo – che scartano. Anche Lorenzo Bressani – Cecilia Zorzi (CC Aniene – Marina Militare) hanno chiuso una buona giornata, sono noni con i parziali di 6, 3 e ...