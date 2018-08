Vaccini sì | vaccini no

romadailynews

: Il Senato ieri sui vaccini ha scritto una pagina infame nella storia della Repubblica, mettendo a rischio la salute… - RobertoBurioni : Il Senato ieri sui vaccini ha scritto una pagina infame nella storia della Repubblica, mettendo a rischio la salute… - VittorioSgarbi : #vaccini Vaccinate i vostri figli. La scienza non ha colori politici; l’ignoranza sì. @stampasgarbi @ilgiornale… - matteorenzi : Un’intervista a tutto campo sullo scandalo #vaccini, sulle false promesse del Governo, sulla reazione culturale. E… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Sanità, legge Lorenzin. Con due emendamenti, a firma M5S e Lega, approvati dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato lo scorso 2 agosto, slitta al prossimo anno l’esclusione dei bambini non in regola con le vaccinazioni dai nidi e dalle scuole materne. E il via libera, arrivato anche dall’Aula del Senato, fa decadere l’articolo 3 della legge dell’ex Ministro della Salute Lorenzin dove veniva ripristinato l’obbligo vaccinale per bambini e ragazzi da zero a sedici anni, così come l’obbligo della presentazione della documentazione sull’avvenuta vaccinazione. Il Ministro della salute, Giulia Grillo, ha emanato inoltre una circolare con la quale ha voluto togliere ogni dubbio interpretativo. Per i bambini da 0 a 6 anni e per la prima iscrizione alle scuole per i bambini dai 6 ai 16 anni sarà sufficiente una “dichiarazione sostitutiva di avvenuta vaccinazione”. Per coloro che ...