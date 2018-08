Vaccini | salute pubblica in cambio di voti per Grillo e Salvini

Vaccini - Rizzotti (FI) contro il governo : “Si vergogni - non si gioca su salute dei bambini”. Standing ovation dei senatori Pd : Duro attacco contro il governo e la maggioranza M5s-Lega della senatrice di Forza Italia, Maria Rizzotti, che si è scagliata, durante il dibattito sul Milleproroghe, contro l’esecutivo per l’approvazione dell’emendamento, presentato da Lega e M5s, che rinvia al 2019 l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a nidi e scuole per l’infanzia. “Vi dovete vergognare, non si gioca con la salute dei bambini”, ha ...

Vaccini : Pd - no rinvii su salute bambini : "Non si combatte la scienza, si combattono le malattie", sottolineano gli esponenti dem. "Il Pd ha lanciato una petizione online contro la proroga del governo sull'obbligatorietà vaccinale, ...

Vaccini : Pd - no rinvii su salute bambini : ANSA, - ROMA, 6 AGO - "Nessun passo indietro sulla salute dei bambini, siamo dalla parte della scienza e delle competenze. Il governo gioca al rinvio anche sui Vaccini, mettendosi contro il parere ...

Gimbe su caos Vaccini : "Consenso politico non conti più di salute bimbi" : Il silenzio del premier Conte e i proclami dei vicepremier Salvini e Di Maio continuano a ignorare la scienza, per cui solo i tempi ristretti per approvare il decreto milleproroghe potranno tutelare ...

Martina - Pd - : 'La salute non si rinvia - via alla petizione per i Vaccini' : Non si combatte la scienza, si combattono le malattie. Il diritto alla salute dei bambini non si rinvia'.

Vaccini : Lorenzin - Stato non garantisce più salute pubblica : 'Sconvolge -aggiunge- l'assenza di strategia sanitaria del governo che fa una politica dei due forni, creando solo confusione e incertezza su una materia che dovrebbe rispondere solo a criteri ...

Vaccini : in vigore in Veneto circolare Ministeri Salute e Istruzione (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Nel territorio Veneto, alla data di oggi, risultano inadempienti 81.425 soggetti di età compresa tra 0 e 16 anni, dei quali 18.367 sono in età pre-scuola dell’obbligo, cioè tra 0 e 6 anni. Degli 81.425 soggetti inadempienti tra 0 e 16 anni, 18.498 (pari al 22,7%) risultano avere fissato l’appuntamento; gli inadempienti senza appuntamento sono quindi 62.927. Gli inadempienti tra 0 e 6 anni ...

TopNews. Vaccini - Min. Salute- MIUR : a settembre tutti in classe. ISS : mantenere soglie di sicurezza : ... ben 10 punti al di sotto della soglia necessaria per il controllo delle epidemie, anche a causa di una delle più grandi bufale della storia della scienza che aveva correlato questa vaccinazione all'...

Vaccini - Iss : non minare salute di tutti : 16.38 "E' doveroso fare di tutto per garantire adeguate coperture vaccinali, importante non compromettere l'obiettivo della salute di tutti". Così l'Istituto Superiore di Sanità, sul provvedimento sull'autocertificazione delle vaccinazioni obbligatorie. "Il raggiungimento di soglie di sicurezza è essenziale anche per garantire il diritto alla educazione di migliaia di bambini immunodepressi per i quali la frequenza scolastica è impedita dal ...

