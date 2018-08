Vaccini | Roberto Burioni come Aldo Moro Ancora minacce

vanityfair

: Sempre peggio. #novax - giornalettismo : Sempre peggio. #novax - Bizantesco : RT @segnanti: Italia, 2018. Un perplesso Roberto Burioni ascolta esterrefatto le teorie di un “No-Vax”. #fotografiesegnanti #vaccini #novax… - NataleRaco : RT @segnanti: Italia, 2018. Un perplesso Roberto Burioni ascolta esterrefatto le teorie di un “No-Vax”. #fotografiesegnanti #vaccini #novax… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Imbavagliato davanti alla bandiera delle Brigate Rosse.. Il clima è sempre più teso intorno al virologo, da tempo voce in prima linea nella battaglia contro le bufale suie i no-vax. La nuova minaccia è arrivata a poche ore dall’invettiva di una mamma che gli ha augurato di affogare in mare, dopo avere scritto sui social network: «Ho saputo che vai al mare al n… prego di non incontrarti e in cuor mio spero che affoghi! Per ogni lacrima versata, per ogni notte insonne, per ogni discriminazione, per ogni ora tolta ai nostri figli dietro questa guerra… il mio più sonoro vaff!». LEGGI ANCHE, la lettera di una mamma: «Cari Ministri, perché volete far del male ai bambini più deboli?» Questa volta gli attacchi arrivano dall’account Twitter di Samuele Rizzo, dove’è stato pubblicato un fotomontaggio nel quale...