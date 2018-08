Vaccini | Pd all' attacco | Via dal Milleproroghe Ok al decreto al Senato

Milleproroghe : ok del Senato - alla Camera a settembre. Autocertificazione per i Vaccini : Protestano i presidi, che denunciano un 'clima di confusione estrema' e chiedono un incontro urgente al governo per fare chiarezza -

Vaccini - Orfini : “Siamo alla barbarie. M5s ha scelto di seguire le scemenze dei No Vax. Conte? Inesistente” : “Vaccini? Siamo alla barbarie, forse a uno dei momenti più bassi della dignità del Parlamento“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale dal presidente del Pd, Matteo Orfini, circa l’emendamento sui Vaccini inserito nel decreto milleproproghe. Con questa modifica per il prossimo anno scolastico tutti i bambini, compresi quelli sprovvisti di documentazione sulla loro vaccinazione, potranno accedere alle scuole ...

Vaccini - l'appello contro lo stop all'obbligo : "Proteggete i nostri bambini" : Roberta Amatelli non è solo una insegnante di Casale Monferrato, non è soltanto la portavoce di una delle petizioni che...

Vaccini - Regioni contro il governo : "Pronte a ricorrere alla Consulta" : Sui Vaccini, Regioni contro il governo. Sul rinvio dell’obbligo vaccinale all’anno prossimo per l’iscrizione e la frequenza ai nidi e alle scuole dell’infanzia, il Piemonte avverte il Ministero della Salute che le Regioni sono pronte a ricorrere alla Consulta. "La proroga dell’obbligo vaccinale è un passo indietro" dice Antonio Saitta, assessore alla Sanità della regione Piemonte e coordinatore della Commissione Salute della conferenza delle ...

Vaccini - continuano gli attacchi a Burioni. Su Twitter imbavagliato dalle Br : Dopo l'invettiva della mamma «no-vax», oggi un nuovo attacco - questa volta via web - al virologo Roberto Burioni. Su Twitter, infatti, viene pubblicato un fotomontaggio di Burioni imbavagliato davanti ad una bandiera delle Brigate Rosse e la scritta - a firma Samuele Rizzo - «attento prezzolato a libro paga», secondo l'autore del post, delle aziende farmaceutiche. Immediata la solidarietà delle forze di oposizione. Renzi: «Questa immagine ...

Vaccini - Pd all'attacco : "Via dal Milleproroghe" : L'emendamento al milleproroghe che di fatto chiede il rinvio dell'obbligo di vaccinazione per nidi e materne accende la bagarre al Senato. I senatori del Pd di fatto hanno protestato per l'inserimento ...

Vaccini - è ancora scontro. Ministro Grillo : "Allo studio ddl con obbligo flessibile" : ... Fnomceo, è arrivato un appello: " Sulle vaccinazioni lanciamo un appello al Parlamento, perché, nelle sue decisioni, rispetti sempre la scienza e metta il Ministro della Salute, Giulia Grillo, nelle ...

Regioni pronte a ricorrere alla Consulta contro il rinvio dei Vaccini obbligatori : 'La sanità non è materia di competenza esclusiva dello stato' dicono i presidenti. E intanto se il varo del milleproroghe slitterà a dopo la pausa estiva per le iscrizioni a scuola varrà la ...

Vaccini - Regioni pronte allo scontro : 'I Vaccini - scrive Marini - sono una conquista della ricerca scientifica, dell'avanzamento della scienza medica, avere le vaccinazioni pubbliche e gratuite garantite dal servizio sanitario è un ...

Vaccini - allerta dai presidi : impossibile evitare i contatti tra immunodepressi e non vaccinati : I dirigenti scolastici alle prese con la composizione delle classi per il nuovo anno scolastico. Il ministro Grillo chiede classi con bambini immunodepressi e bambini vaccinati. "Come si possono mantenere le distanze in palestra, in mensa, in gita o in corridoio con i non vaccinati?" si domandano invece i presidi.

Vaccini - ora le Regioni vanno allo scontro : Le polemiche non si placano. Dal M5s: "La scuola non può diventare una sorta di ricatto". Ma arrivano dure prese di...

Alcune Regioni minacciano il ricorso alla Consulta contro il Governo sui Vaccini : È scontro tra maggioranza e opposizioni sulla proroga dell'obbligo vaccinale, contenuto in un emendamento al dl milleproroghe, che dovrebbe essere approvato domani in Senato. Il segretario del Pd Maurizio Martina promette "ostruzionismo" in Parlamento ma qualora il provvedimento passasse e si riuscisse a farlo diventare legge prima della pausa estiva, le Regioni, in particolare quelle guidate dal centrosinistra, annunciano ...