Vaccini | ora le Regioni vanno allo scontro

"Sui Vaccini una pagina infame dal Senato". Il medico Burioni attacca la maggioranza M5S-Lega : "Il Senato ieri sui vaccini ha scritto una pagina infame nella storia della repubblica, mettendo a rischio la salute dei bambini più deboli e indifesi per ingraziarsi la parte più ignorante e oscurantista del paese. Il ministro che tace è surreale. Vergogna. #vaccini". Lo scrive su twitter il medico Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di ...

Vaccini - il giallo del “vaffanculo” della vicepresidente Taverna. Insorgono Pd e FI. Casellati : “Inaccettabile - ora verifiche” : Altro duro scontro, in aula, al Senato, tra maggioranza e opposizione. A far surriscaldare gli animi è stata la votazione sugli emendamenti presentati al decreto Milleproroghe per far slittare al prossimo anno il divieto di accesso alla scuola materna per i figli delle famiglie che non hanno prodotto la documentazione sul piano vaccinale. La vicepresidente del Senato, Paola Taverna, protagonista di un intervento accorato, secondo quanto riferito ...

Vaccini e autismo - Roberto Burioni : «Ora basta bugie. I test pre-vaccinali? Fanno guadagnare chi li fa...» : Perché pericolosa? 'Perché è come dire che la forza di gravità non esiste e che possiamo scendere dal quinto piano di un palazzo buttandoci di sotto, senza farci male: la Scienza si basa su dati ...

Vaccini - ancora in calo papilloma : sotto 50% tra i più giovani : Vaccini, ancora in calo papilloma: sotto 50% tra i più giovani Vaccini, ancora in calo papilloma: sotto 50% tra i più giovani Continua a leggere L'articolo Vaccini, ancora in calo papilloma: sotto 50% tra i più giovani proviene da NewsGo.

Cara ministra Grillo - bene sui Vaccini - ora indaghi sui ‘sindacati’ dei medici : Sono molto contento che nel nuovo Consiglio dei ministri ci sia sulla sedia di ministro della Salute una giovane medico con cui spero di poter parlare in modo più diretto. Ho la fortuna di averla conosciuta in tempi non sospetti. Giulia Grillo da giovane eletta prese il treno per venir ad ascoltare, nel mio studio di Milano, le mie idee sulla sanità ed in particolare di History health. Per ringraziarla della disponibilità mi recai alla Camera a ...

Vaccini - report Gimbe : l’anti-HPV ancora poco utilizzato in Italia : Le coperture vaccinali contro il papillomavirus umano (Hpv) in Italia precipitano in maniera disastrosa: lo ha rilevato la Fondazione Gimbe, che ricorda come l’Hpv sia un virus a trasmissione sessuale che causa oltre il 90% dei carcinomi della cervice uterina, ma anche il 90% circa dei carcinomi dell’ano, oltre a una percentuale rilevante di tumori orofaringei, della vulva, della vagina e del pene; inoltre alcuni genotipi del virus ...

Vaccini ora basta solo l'autocertificazione - poi cambio della Legge Lorenzin : Quello dei Vaccini "non è un problema di pro-scienza o anti-scienza, ma una questione che riguarda solo il modo in cui un Paese sceglie la propria strategia di prevenzione " spiega Giulia Grillo in ...

Ricomincio da quattro. M5s-Lega lavorano al ritorno al passato sui Vaccini : L'obbligo delle vaccinazioni resta, ma solo per ora. Perché invece "molto presto", come annunciato dal ministro Giulia Grillo, ci sarà un cambio di rotta. Si potrebbe tornare al passato a prima del Decreto Lorenzin che ha inserito l'obbligo di dieci vaccini e non più di quattro. L'attuale titolare del dicastero ha annunciato che già la settimana prossima in Parlamento sarà presentato un progetto di legge, a cui ...

Grillo mette mano a Dl Vaccini - verso norme più attente a minoranze : Roma, 4 lug., askanews, - Il ministro della Salute Giulia Grillo mette mano alla questione più bollente degli ultimi mesi in tema di sanità: l'obbligo di vaccinazioni per l'accesso a scuola. Le norme ...

Vaccini - per l’iscrizione a scuola basterà l’autocertificazione ancora per un anno : Sarebbe questo il contenuto di un provvedimento amministrativo dei ministeri Salute e Istruzione che sarà presentato domani

Vaccini - per iscriversi a scuola l’autocertificazione resta valida ancora un anno : Chi non ha ancora messo in regola i propri figli con i Vaccini potrà attendere ancora un anno e nel frattempo iscriverli in questi giorni ad asilo e materna per l’anno scolastico 2018/2019, presentando una semplice autocertificazione. E’ quanto previsto da una circolare interministeriale Salute-Istruzione che verrà presentata domani in conferenza s...

Vaccini - le coperture salgono. Ma è ancora presto per rinunciare all'obbligo : Tra proroghe e ipotesi di riforma, il governo vuole cambiare la norma sui Vaccini. Ma nonostante le coperture in rialzo, è presto per rinunciare all'obbligo

Vaccini - le coperture salgono. Ma è ancora presto per rinunciare all’obbligo : La ministra della Salute Giulia Grillo – Foto Andrea Di Grazia/LaPresse Eliminare del tutto l’obbligo per i Vaccini. Prorogare la scadenza per la consegna del certificato vaccinale per l’iscrizione a scuola, fissata per il 10 luglio. Non è chiaro cosa intenda fare il governo sul tema. Ma è chiaro che le due forze che si sono opposte alla legge Lorenzin, ovvero Lega e Movimento 5 stelle, ora che si trovano insieme al governo ...