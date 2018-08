Vaccini | nuove minacce a Roberto Burioni con un fotomontaggio stile Br

Vaccini - l’esperto : “Sbagliata comunicazione alle nuove generazioni” : “Dopo la crisi mondiale provocata dallo studio che legava Vaccini e autismo”, poi ritirato dalla pubblicazione, “abbiamo sbagliato a comunicare. Forse per questo ora ci sono tanti ‘no vax'”. Ad ammettere l’errore della comunità scientifica il ‘padre’ di moltissimi Vaccini , Rino Rappuoli, Chief Scientist & Head of External RD di Gsk Vaccine, oggi a Roma a un incontro organizzato da ...

Alluminio nei Vaccini : nuove evidenze scientifiche dimostrano che è del tutto innocuo : (foto: Chris Livingston/Getty Images) Prima era il mercurio, oggi è l’Alluminio. Più di tutte le altre sostanze, infatti, l’idrossido di Alluminio – un adiuvante utilizzato per amplificare la risposta immunitaria stimolata da un vaccino – è diventato oggetto principale delle critiche NoVax in merito alla sicurezza sanitaria delle pratiche vaccinali. Che dal punto di vista scientifico non ci siano evidenze sulla ...