Vaccini | No Vax postano foto di Burioni prigioniero Br; lui ironico | sempre più in

agi

: Vaccini, mamma no-vax a Burioni: 'Spero affoghi'. Lui: 'Squadrismo' - SkyTG24 : Vaccini, mamma no-vax a Burioni: 'Spero affoghi'. Lui: 'Squadrismo' - ivanscalfarotto : @FrancoBechis @gparagone @RobertoBurioni Franco, puoi sempre farti curare da qualche geometra, impiegata delle post… - RavaNews : Allertata la Digos “Ho saputo che vai al mare al n… prego di non incontrarti e in cuor mio spero che affoghi!”, è q… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) I No Vax hanno diffuso sul web un'immagine realizzata col photoshop dell'immunologo Roberto Burioni imbavagliato edelle Brigate Rosse e l'accusa di essere pagato dalla casa farmaceutica Gsk. Lo stesso Burioni ha ritwittato la fotografia, e ha replicato con l'ironia che gli è propria: "più in alto (mai preso un centesimo da GSK)". Solidarietà dal Pd: "Noi siamo per la scienza e per la salute. Voi, il governo del cambiamento, avete portato i No Vax in Parlamento. Mettete a repentaglio la vita di molti bambini. E soprattutto avete creato un clima di violenza nel Paese", scrive su Twitter Alessia Rotta, vicepresidente dei deputati del Partito democratico. Ieri una mamma No Vax sui social aveva augurato a Burioni di morire annegato.