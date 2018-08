Vaccini |  milleproroghe a settembre | incertezza sull' autocertificazioni e il rinvio delle

agi

(Di lunedì 6 agosto 2018) Il dl milleproroghe non sarà convertito in legge prima della pausa estiva, quindi avverrà ad anno scolastico già iniziato in gran parte d'Italia. L'annuncio della calendarizzazione del provvedimento alla Camera per l'11apre grandi interrogativi sul fronte: l'emendamento al dl a firma Lega-M5s, che rinvia di un anno l'applicazionesanzioni previste dalla legge Lorenzin per i bimbi non vaccinati (ossia l'esclusione da scuola nella fascia 0-6 anni) rischia di non essere approvato in Parlamento prima dell'apertura dell'anno scolastico. Anzi, è certo che sarà così per la Provincia di Bolzano, dove la prima campanella suonerà il 5, e per Friuli, Piemonte, Abruzzo e Basilicata dove si comincia il 10. Mentre il grossoRegioni aprono le aule il 12, appena il giorno ...