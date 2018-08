Il Milleproroghe sarà approvato dopo la pausa estiva : resta l'obbligo di autocertificazione per i Vaccini : l'obbligo di autocertificazione dei vaccini per i genitori dei bimbi che devono iscriversi a scuola resterà in vigore per un altro anno. Il decreto Milleproroghe - dove è contenuta la norma che fa slittare di un anno la presentazione dei documenti - infatti, ha ricevuto il via libera del Senato ma sarà approvato definitivamente dalla Camera solo dopo la chiusura estiva del Parlamento. I lavori riprenderanno l'11 settembre, ...

Vaccini : milleproroghe a settembre - incertezza sull'autocertificazioni e il rinvio delle sanzioni : Il dl milleproroghe non sarà convertito in legge prima della pausa estiva, quindi avverrà ad anno scolastico già iniziato in gran parte d'Italia. L'annuncio della calendarizzazione del provvedimento alla Camera per l'11 settembre apre grandi interrogativi sul fronte Vaccini: l'emendamento al dl a firma Lega-M5s, che rinvia di un anno l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge Lorenzin per i ...

Milleproroghe - al voto finale è scontro Pd-M5s sui Vaccini. Al virologo Burioni solidarietà dem dopo fotomontaggio stile Br : dopo il fotomontaggio di minacce in stile Br comparso in rete contro il virologo Roberto Burioni, nel mirino del fronte no-vax, solidarietà dai senatori Pd in Aula. Nel corso del voto finale al Senato del decreto Milleproroghe (contestato dai dem proprio per lo slittamento al 2019 deciso dalla maggioranza M5s-Lega dell’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a nidi e scuole per l’infanza) i senatori Pd hanno esposto polemici ...

Milleproroghe - il decreto incassa il sì del Senato. Slitta obbligo dei Vaccini : Teleborsa, - Con 148 voti a favore, 110 contrari e 3 astenuti , il decreto Milleproroghe ha ottenuto il via libera dall'Aula del Senato. Ora il testo passa alla Camera . La seconda lettura è prevista ...

Decreto Milleproroghe - via libera del Senato : slitta obbligo Vaccini : Obiettivo raggiunto in Senato: Palazzo Madama dà il suo ok al Decreto Milleproroghe. L’Aula ha approvato il provvedimento con 148 sì, 110 no e 3 astenuti. La palla passa ora alla Camera. La seconda lettura è prevista a settembre alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva e le vacanze degli onorevoli. Il tutto non senza scintille in Aula durante la discussione del provvedimento e il motivo è presto detto: il discusso caso ...

Vaccini - Pd all'attacco : "Via dal Milleproroghe" : L'emendamento al milleproroghe che di fatto chiede il rinvio dell'obbligo di vaccinazione per nidi e materne accende la bagarre al Senato. I senatori del Pd di fatto hanno protestato per l'inserimento ...

Caos Vaccini - in forse il Milleproroghe : da settembre potrebbero valere le autocertificazioni : (foto: Simona Granati/Corbis/Getty Images) Lo scorso 3 agosto la commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato due emendamenti identici, facendo slittare all’anno scolastico 2019/2020 l’obbligo di presentare la documentazione vaccinale per l’iscrizione dei bambini alle scuole materne e ai nidi. Ne è seguita una feroce polemica che ha coinvolto cittadini, esperti e politici. Ora, con l’imminente chiusura dei Palazzi per le ferie ...

Milleproroghe e decreto lavoro - oggi rush finale al Senato. Mini-fronda M5S sui Vaccini : L'Aula di Palazzo Madama si appresta alla chiusura estiva e accelerando sui provvedimenti ancora all'esame. Lo slittamento di 12 mesi dell’obbligo vaccinale potrebbe umentare i voti in dissenso in casa M5S: i casi Fattori e Trizzino...

Vaccini - se slitta il Milleproroghe a scuola servirà l'autocertificazione : Allo stato si esclude che, dopo l'ok del Senato, la Camera possa votare prima delle vacanze dei parlamentari, che iniziano martedì. Le Regioni: "Pronte a ricorrere alla Consulta"

Rinvio Vaccini - le Regioni : 'ricorso alla Consulta'. Se slitta il Milleproroghe - autocertificazione : La ministra Grillo rassicura: 'nessun passo indietro su obbligo vaccinale'. Intanto fa discutere la proposta di inserire i bambini immunodepressi nelle classi degli alunni vaccinati -

Caos Vaccini - il Parlamento chiude per feriee il Milleproroghe rischia di saltare : per la scuola può tornare l'autocertificazione : Alla riapertura delle scuole i genitori dovranno comunque presentare l'autocertificazione delle avvenute vaccinazioni obbligatorie dei figli per nidi e materne se, come è quasi certo, il decreto Milleproroghe non sarà approvato alla Camera prima della pausa estiva prevista da martedì

Vaccini - a scuola con l'autocertificazione se slitta il Milleproroghe - : Con l'avvicinarsi della pausa estiva è quasi certo il rinvio a settembre per l'approvazione del decreto. In questo caso i genitori dovranno comunque presentare l'autocertificazione