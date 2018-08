Vaccini | Matteo Renzi | “Lega e M5S fanno male all’Italia e ai bimbi più deboli”

Matteo Salvini : “Dieci Vaccini sono inutili - in parecchi casi pericolosi e dannosi. Aboliremo l’obbligo” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, promette nuovamente l'abolizione dell'obbligo vaccinale: "Ritengo che 10 vaccini obbligatori siano inutili e in parecchi casi pericolosi se non dannosi", ha dichiarato concludendo, inviando inoltre un ringraziamento "per il loro coraggio" ai ricercatori Antonietta Gatti e Stefano Montanari.Continua a leggere