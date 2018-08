Vaccini | la lettera di una mamma | «Cari Ministri | perché volete far del male ai bambini

vanityfair

: Mia figlia va in 2^ elementare, come faccio a sapere se nella sua classe sono tutti vaccinati? Le classi avranno la… - schlomino : Mia figlia va in 2^ elementare, come faccio a sapere se nella sua classe sono tutti vaccinati? Le classi avranno la… - Graziel65255465 : RT @DanielaMondorff: Roberto Gava, medico, nel 2015 ha scrtto con altri 150 medici una lettera a Ricciardi, (ISS), esprimendo dubbi sulle v… - NandoParagliola : Lettera aperta sui vaccini | Ordine Nazionale dei Biologi -

(Di lunedì 6 agosto 2018) «, in questa Italia dei grandi cambiamenti, chi ci rimette sono ancora i più deboli, o sbaglio? E icon deficit immunitario, che hanno avuto la sfortuna di avere un cancro e si sono sottoposti a cicli di chemio e radioterapia, o che magari hanno una malattia che non permette loro di vaccinarsi o che, forse, sono semplicemente dei non responder?». Antonella Salimbene, di Casalmaiocco, provincia di Lodi, è unaarrabbiata: nel 2014 ha perso sua figlia Azzurra, che aveva 11 anni ed è morta dell’unica malattia per cui non era vaccinata, meningite fulminante da meningococco C. Chi avrebbe guidarla verso la scelta giusta, basata su dati scientifici, ha ritenuto che quel vaccino fosse inutile. Ha scritto a VanityFair.it lache avrebbe voluto indirizzare ainon si rassegna all’idea della retromarcia sull’obbligo dei. «Adesso sono tutti ...