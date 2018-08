Vaccini | Di Maio | non solo obblighi | agire su genitori

Vaccini : botta e risposta tra Di Maio e Salvini : Le dichiarazioni di oggi di Salvini hanno sollevato un polverone. Il leader leghista ha definito "inutili" e "in alcuni casi dannosi" i 10 Vaccini attualmente previsti. A Salvini ha risposto Di Maio, ricordando gli impegni presi sottoscrivendo il contratto di Governo: "Il contratto parla chiarissimo: noi vogliamo rivedere il decreto Lorenzin ma nel senso semplicemente di poter assicurare comunque una tutela vaccinale alle persone e ...

Vaccini : botta e risposta tra Di Maio e Salvini. Grillo : "Sono fondamentali" : Le dichiarazioni di oggi di Salvini hanno sollevato un polverone. Il leader leghista ha definito "inutili" e "in alcuni casi dannosi" i 10 Vaccini attualmente previsti. A Salvini ha risposto Di Maio, ricordando gli impegni presi sottoscrivendo il contratto di Governo: "Il contratto parla chiarissimo: noi vogliamo rivedere il decreto Lorenzin ma nel senso semplicemente di poter assicurare comunque una tutela vaccinale alle persone e ...

Come la pensano Di Maio e Savini sui Vaccini e perché è una mina per il governo : Nella maggioranza Lega e 5 Stelle si dividono sulla questione dei vaccini. Cavallo di battaglia tradizionalmente grillino ma cavalcato da qualche tempo da Matteo Salvini, il quale apre a freddo la questione con un’intervista. Ma, a differenza di altri episodi analoghi che si sono succeduti nei giorni scorsi, questa volta i partner di governo reagiscono. Prima con Luigi Di Maio, che usa toni ancora felpati; poi con Giulia Grillo, che ...

Vaccini - è polemica : per Salvini “10 obbligatori sono inutili” - botta e risposta con Burioni - alt di Grillo e Di Maio : Di Vaccini e conseguente obbligo se n’è già ampiamente discusso lo scorso anno, quando in seguito a un preoccupante aumento dei casi di morbillo, si era reso necessario re-introdurne l’obbligatorietà al fine di garantire l’immunità di gregge. Il Decreto Legge sulla prevenzione vaccinale è stato approvato il 7 giugno 2017, causando non poche polemiche e proteste dei no-vax. A poco più di un anno, il tema ritorna a fare ...

Vaccini : Boccia - Salvini-Di Maio in disaccordo su tutto : Roma, 22 giu. (AdnKronos) – “Pensavamo di dover attendere l’autunno, con il Bilancio, per capire e toccare con mano le tante contraddizioni che regolano il rapporto politico tra Lega e M5S e i loro due leader politici, ma non passa giorno in cui non riescono a nascondere i diversi punti di vista su tutto”. Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd, oggi in Puglia per la campagna elettorale per i ballottaggi delle ...

Salvini : “Dieci Vaccini sono inutili e talvolta dannosi”. Di Maio : ognuno ha la sua opinione : «Dieci vaccini obbligatori sono inutili e talvolta dannosi». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini in diretta a Radio Studio54, un’emittente locale toscana. «Garantisco l’impegno preso - ha aggiunto - di permettere che tutti i bimbi possano andare a scuola, possano entrare in classe. Al governo siamo in due, c’è un’alleanza e bisogna ...

