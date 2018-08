Vacanze | gli italiani spendono meno | 744 euro in media | boom delle prenotazioni online

Vacanze : occhio al last minute - i consigli delle neuroscienze : Ancora indecisi sulla destinazione per le agognate Vacanze? Il web pullula di offerte scontate, con portali che propongono posti da favola a cifre stracciate. Basta digitare la parole ‘magica’: ‘last minute‘. Eppure, nelle decisioni dell’ultimo minuto, sull’impeto della voglia di partire, possono annidarsi ‘fregature’. In aiuto arriva la neurovendita, la disciplina che studia come il cervello si ...

Certo l'estate è un periodo di riposo, ma i giovani possono anche sfruttarne una parte per crearsi un tesoretto da spendere nel futuro lavorativo.

Fabio Volo - Vacanze “wild” negli Usa con compagna e i figli : Fabio Volo ha sempre fatto dell’anticonformismo la sua cifra personale e professionale. Fin da quando dichiarava di essere contro la famiglia tradizionale, convinzione poi smentita sul campo, visto che ad oggi è felicemente accasato e padre di due bambini, al suo modo di condurre e scrivere, originale, diverso da tutti quelli che lo avevano preceduto Anche nella scelta delle vacanze, del modo di andarci, ha confermato questa suo orientamento. ...

Antonella Clerici "adotta" la famiglia Frizzi - Vacanze a Portofino con Carlotta Mantovan e la piccola Stella : Antonella Clerici "zia" premurosa. La conduttrice dopo la fine dell'esperienza a La Prova del Cuoco è in vacanza a Portofino, e con lei ci sono due ospiti speciali: la moglie di...

Antonella Clerici/ Vacanze con la famiglia di Fabrizio Frizzi dopo i ringraziamenti a Vittorio Garrone : Antonella Clerici si gode l'estate con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle concedendosi qualche giorno di relax anche con Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 13:20:00 GMT)

Carlo Conti sceglie il Trentino per le sue Vacanze : TRENTO . Il conduttore televisivo Carlo Conti, tra fine luglio e i primi di agosto, ha scelto la Val di Fassa, in Trentino, per una vacanza con la moglie il figlio, i suoceri e una coppia di amici. «...

Estate : la cura per gli animali e la paura del terrorismo frenano le Vacanze : La paura di eventuali attacchi terroristici e il desiderio di non lasciare da soli gli “amici” animali frenano l’entusiasmo di partire. Lo rileva uno studio dell’Eurispes. In particolare tre italiani su dieci viaggiano meno dopo gli attacchi degli ultimi anni. Le donne hanno più paura degli uomini (32,7% rispetto a 25,7%), gli oltre 65enni i più prudenti (32%); un timore che diminuisce con l’abbassarsi ...

Vacanze IN AMERICA - IRIS/ Info streaming del film con Jerry Calà e Claudio Amendola (oggi - 29 luglio 2018) : VACANZE in AMERICA, il film in onda su IRIS oggi, domenica 29 luglio 2018. Nel cast: Jerry Calà e Claudio Amendola, alla regia Carlo Vanzina. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 20:40:00 GMT)

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sempre più vicini : Vacanze in famiglia come un tempo : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio di nuovo insieme? A un anno dalla rottura che sconvolse i fan, tutto sembra confermare un riavvicinamento tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Dopo

Vacanze : 24 milioni gli italiani che durante le ferie estive 2018 si spostano in auto : Da un’elaborazione del Centro Studi Continental sulla base dei dati dell’Osservatorio Findomestic sugli italiani che vanno in ferie e dei più recenti dati Istat sui mezzi di trasporto utilizzati per i viaggi di vacanza, è emerso che sono circa 24 milioni gli italiani che durante le ferie estive 2018 si spostano in auto. Dall’elaborazione del Centro Studi Continental emerge anche che gli italiani che utilizzano pullman e autobus ...

A Cinecittà World le Vacanze si fanno sempre più vive : ecco il nuovo cartellone degli eventi : A due passi da Roma, magari dopo aver fatto una capatina all’Outlet di Castel Romano, questa estate Cinecittà World le ha pensate proprio per tutti. Ad agosto, oltre a 30 attrazioni, 8 show al giorno, 6 aree a tema, alla Cinepiscina, alla spiaggia e agli ombrelloni, arriva anche un fitto cartellone di eventi per tutti i gusti a partire dal Cinema sotto le Stelle, dal 10 al 26: nella cornice della Cinecittà Street saranno proiettati film, ...

Vacanze al mare – Dagli occhiali da sole ai materassini : come risparmiare : L’intera categoria nel 2017 ha subito un aumento dell’interesse medio del +19,4%: occhiali da sole, prodotti solari, costumi da bagno donna e giochi da spiaggia tra i prodotti più desiderati. Boom per gli sport acquatici: i prodotti in assoluto più convenienti sono gli stand up paddle e i gommoni/kayak Anche quest’anno è arrivato il momento tanto atteso delle Vacanze estive: secondo l’ISTAT nel 2017 il numero complessivo di viaggi ...