Utili in crescita per Tyson Foods - ma deludono i ricavi : Teleborsa, - Tyson Foods ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 541 milioni di dollari, pari a 1,47 dollari per azione, in aumento rispetto ai 447 milioni, 1,21 dollari per azione, ...

HSBC - Utili in crescita al netto dei costi di ristrutturazione : Teleborsa, - Il bilancio di HSBC non convince gli investitori. Il colosso bancario anglo-cinese è debole sulla Borsa di Londra nonostante abbia annunciato, relativamente al primo semestre, un utile ...

HSBC - Utili in crescita al netto dei costi di ristrutturazione : Il bilancio di HSBC non convince gli investitori. Il colosso bancario anglo-cinese è debole sulla Borsa di Londra nonostante abbia annunciato, relativamente al primo semestre, un utile lordo in rialzo ...

Gruppo Volkswagen - Ricavi e Utili in crescita nel primo semestre : 5,5 milioni di veicoli consegnati a livello globale nei primi sei mesi del 2018. Con questo dato il Gruppo Volkswagen ha aperto la presentazione dei dati finanziari del primo semestre di quest'anno. La crescita del 7,1% delle consegne rispetto allo scorso anno ha portato anche a un aumento dell'utile operativo, rettificato dalle componenti straordinarie, e dei Ricavi, rispettivamente a quota 9,8 miliardi di euro (+9,8%) e 119,4 miliardi (+3,5%), ...

Gruppo FCA - Ricavi in crescita nel secondo trimestre - calano gli Utili : Il Gruppo FCA chiude il secondo trimestre con risultati finanziari in chiaroscuro. I Ricavi e le consegne sono infatti risultati in crescita mentre gli utili sono scesi al punto da determinare una revisione al ribasso di alcuni target per il 2018. Il produttore automobilistico italo-statunitense è comunque riuscito non solo ad azzerare il debito come anticipato in occasione della presentazione del nuovo piano industriale, ma anche a portare in ...