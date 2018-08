Usa | emergenza incendi California | sale a 7 il numero dei morti nel rogo “Carr Fire”

"Razzismo Usato contro il governo Attacco mondialista. Emergenza" : Gli italiani "non sono assolutamente razzisti. Anzi, questa parola è stata usata in modo improprio", spiega Meluzzi. Anche perché "se guardiamo al numero di crimini commessi da immigrati e a quello di italiani contro immigrati il rapporto è di 100 a 1" Segui su affaritaliani.it

Usa - continua l’emergenza incendi in California : evacuate 10.000 persone : Gli incendi continuano a minacciare la California: circa 10.000 persone sono state evacuate nell’area di Mendocino County non lontano da Redding, la zone colpita dall’incendio Carr Fire che ha gia’ causato sei morti e almeno 7 dispersi. Ma le fiamme sono in tutta California, dove si contato circa 13 incendi. L'articolo Usa, continua l’emergenza incendi in California: evacuate 10.000 persone sembra essere il primo su Meteo ...

Usa - incendi in California : Trump dichiara stato di emergenza : Il presidente Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza in California in seguito agli incendi che stanno mettendo in ginocchio il nord dello stato. Le fiamme hanno già distrutto almeno 500 ...

Germania - atterraggio di emergenza per un volo Ryanair : 33 ricoverati a caUsa di una perdita di pressione in cabina : Durante il volo Ryanair Dublino-Zadar decollato venerdì sera si sono registrati una serie di problemi a bordo causati da un'improvvisa perdita di pressione in cabina. 33 passeggeri sono stati trasportati in ospedale e dimessi in mattinata perché lamentavano mal di testa e mal di orecchie, ma a quanto si apprende nessuno di loro ha avuto gravi conseguenze.Continua a leggere

Alluvione in Trentino - Protezione Civile : da domani conclUsa l’emergenza a Moena - il punto della situazione : Il centro di Moena sta tornando alla normalità mentre la viabilità segna la riapertura della statale delle Dolomiti che collega la val di Fassa alla valle di Fiemme. Secondo la Protezione Civile del Trentino, guidata da Stefano De Vigili, gli interventi di emergenza dovrebbero concludersi entro la giornata di venerdì, quando saranno ultimate le attività di ripulitura delle strade del centro, di scantinanti e garage di abitazioni e alberghi, e ...

Bomba su volo Roma-Chicago? Atterraggio d'emergenza/ Ultime notizie : scritte anti Usa - allarme terrorismo : Bomba su volo Roma-Chicago? Atterraggio d'emergenza. scritte anti USA in bagno, allarme terrorismo: l'aereo atterra in Irlanda. Le Ultime notizie: via ai controlli(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 21:31:00 GMT)

Bussoleno - frana in Val SUsa : chiesto stato d'emergenza/ Video - ultime notizie : sfollati accolti in ospedale : ValSusa, frana si stacca dalla montagna e investe case e macchine di Bussoleno: scatta piano di evacuazione. Le ultime notizie: 200 sfollati, "ora priorità è ripulire"(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:28:00 GMT)

Torna l’emergenza incendi - scirocco soffia sulle fiamme nel RagUsano : evacuato Club Med : Torna l’emergenza incendi nel Ragusano. Il forte vento di scirocco che ha alimentato un incendio nella zona del Club Mediterranee ibleo – tra Vittoria e Santa Croce – ha reso necessaria l’evacuazione dagli alloggi, degli ospiti del villaggio. Le persone sono state indirizzate verso la spiaggia, considerata al momento la zona più sicura; la polizia ha interrotto la strada di accesso. Richiamati tutti i vigili del fuoco in ...

L’Etiopia sospenderà con due mesi di anticipo lo “stato di emergenza” Usato per reprimere le proteste antigovernative : Il governo dell’Etiopia ha annunciato che sospenderà lo stato di emergenza con due mesi di anticipato rispetto a quanto previsto grazie a un miglioramento nella situazione dell’ordine pubblico. Lo stato di emergenza era stato introdotto lo scorso febbraio in seguito The post L’Etiopia sospenderà con due mesi di anticipo lo “stato di emergenza” usato per reprimere le proteste antigovernative appeared first on Il Post.