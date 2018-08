USA | 11 BAMBINI SALVATI IN NEW MEXICO Erano segregati in una struttura fatiscente

USA - bambini di 11 anni rapiti e imprigionati nella casa-lager da estremisti di matrice islamica : Costretti a vivere in gravi condizioni di estrema povertà. Così sono stati trovati 11 bambini dalla polizia messicana dopo un blitz scattato in seguito al rapimento di un bambino di tre...

USA - bambini torturati dai babysitter : l'orrore in Pennsylvania : Una storia di dolore e di orrore quella che arriva da Rome in Pennsylvania dove due bambini sono stati torturati per una settimana da una coppia di giovani baby-sitter. La madre aveva deciso di ...

USA : 125 denunce di abusi sessuali nei centri per bambini migranti - Milano Post : La politica ha le sue ragioni. Ma i bambini hanno diritti che non si possono sottacere. E la povertà è un flagello che un mondo civile non dovrebbe tollerare.

USA - abusi su bambini in centri migranti : almeno 125 denunce - : Secondo una inchiesta dell'associazione di giornalismo investigativo ProPublica, che ha rivelato i dati forniti dalla polizia, i documenti provano maltrattamenti e scomparse avvenuti in 70 strutture ...

USA - bambini migranti : 125 casi di abusi dal 2014/ Ultime notizie : centri di accoglienza teatro di violenze : Usa, bambini migranti: 125 casi di abusi dal 2014. Ultime notizie: centri di accoglienza teatro di violenze, come emerge da un'inchiesta realizzata da un'associazione di aggiornalisti(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 12:17:00 GMT)

USA : 1800 bambini migranti riuniti a famiglie - molti ancora separati - : L'annuncio dell'amministrazione Trump precisa che il provvedimento è stato attuato entro i termini imposti dal giudice distrettuale di San Diego. Sono ancora centinaia i bambini che rimangono lontani ...

USA - 38 bambini clandestini tornano dai genitori : 38 bambini detenuti per immigrazione clandestina torneranno presto dalle rispettive famiglie. Tale decisione del Presidente Trump, tuttavia, potrebbe dare inizio a uno scontro istituzionale , a uno ...

USA : 50 bambini verso ricongiungimento : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti in USA - Cnn : test Dna sui bambini per riunire le famiglie - : Secondo quanto riferito da un funzionario federale, le autorità starebbero eseguendo esami genetici per ricongiungere bimbi e genitori separati al confine con il Messico. Nessuna notizia sulla data ...

Proposta di legge USA obbliga insegnanti a informare le famiglie dei bambini transgender : Lo stato americano dell'Ohio ha effettuato una nuova Proposta di legge. Il disegno di legge dichiara che gli insegnanti ed i medici devono avvertire i genitori nel caso il proprio bambino mettesse in qualche modo in discussione la propria identità di genere o nel caso fosse transgender. La Proposta di legge emessa dall'Ohio è stata istantaneamente criticata dalla comunità LGBT e dai gruppi di difesa sui diritti umani. Cosa indica il disegno di ...

USA - 9 accoltellati : 6 bambini - 4 gravi : 23.34 Sei bambini, dai 3 ai 12 anni, e tre adulti sono stati accoltellate da un uomo di 30 anni in una residenza di case in affitto a basso costo negli Stati Uniti dove vivono numerosi rifugiati siriani,iracheni ed etiopi. Quattro sono in pericolo di vita. E' successo a Boise, capitale dell'Idaho. L'uomo è stato arrestato. Abita nello stesso complesso: gli era poi stato chiesto di andare via. Lui non è un rifugiato. Aveva preso di mira la ...

Confine USA Messico - l'appello di Layun dai Mondiali : 'I bambini non devono soffrire' : Frontiera, cosa sta succedendo Sono giorni di caos al Confine tra Messico e Usa, con la politica di tolleranza zero del presidente Trump contro gli ingressi clandestini in America. The Donald in ...

Lesley-Ann Brandt di Lucifer contro Trump e il dramma dei migranti al confine USA-Messico : “I bambini non si toccano” : Demone per finzione, angelo nella vita reale: così i colleghi di Lesley-Ann Brandt di Lucifer hanno definito l'attrice che nella serie tv interpreta la maliziosa Mazikeen. La star dello show, neo rinnovato e salvato da Netflix, ha lanciato una raccolta fondi per aiutare le famiglie dei migranti messicani, i cui figli (sono circa duemila) sono stati strappati ai propri genitori al confine con gli Stati Uniti. Un dramma "antiamericano", ...

USA - è caos al Congresso dopo la retromarcia di Trump sui bambini migranti : Condividi Intanto la politica continua a balbettare. Il decreto esecutivo firmato mercoledì da Donald Trump non dà vere soluzioni: si limita a ordinare che in futuro negli arresti dei nuclei ...