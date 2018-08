Uomini e Donne | Sonia e Federico a Bali durante il terremoto | “Notte terribile”

Tina Cipollari lascia Uomini e donne? Le parole della vamp : Tina Cipollari lascia Uomini e donne? È il settimanale Vero a lanciare lo scoop nel numero in edicola. Il dating show di Maria De Filippi, che torna su Canale 5 a partire dal 10 settembre, è davvero pronto a ricominciare senza uno dei suoi personaggi chiave? Il settimanale imputa questa decisione della vamp al suo desiderio di godersi la storia d’amore con il nuovo compagno Vincenzo Ferrara (QUI tutto quello che c’è da sapere sul ...

C’è modo e modo di amare tante donne (e tanti Uomini). Un libro spiega perché : La società odia sempre il libertino. E’ il ribelle d’amore, l’eretico dell’eros: pretende di amare fuori dagli schemi, secondo personalissime regole affettive e sentimentali, infischiandosene della morale comune. In “Libertini libertine. Avventure e filosofie del libero amore da Lord Byron a George

Beach rugby - Europei 2018 : Italia d’argento con le donne e di bronzo con gli Uomini : Si conclude con due medaglie la spedizione azzurra del Beach rugby agli Europei disputati a Mosca, in Russia: la nazionale femminile ha conquistato la medaglia d’argento, mentre la selezione maschile ha portato a casa la medaglia di bronzo. Andiamo a scoprire i risultati odierni delle due squadre Italiane. Torneo femminile Semifinale Italia-Lettonia 4-3 Finalissima Russia-Italia 6-3 Torneo maschile Quarti di finale Italia-Moldavia ...

Uomini e Donne oggi : Ida e Gemma si incontrano e si fanno lo stesso regalo : Uomini e Donne oggi: Ida e Gemma a Torino insieme Domenica in città per Ida Platano e Gemma Galgani, le Dame del Trono Over di Uomini e Donne. La fidanzata di Riccardo Guarnieri ha raggiunto Torino, dove vive da tempo Gem, per passare insieme all’amica una giornata all’insegna delle chiacchiere e del divertimento. Ma anche […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Ida e Gemma si incontrano e si fanno lo stesso regalo proviene da ...

SVIZZERA - CADE AEREO D'EPOCA : TUTTI MORTI 20 A BORDO/ Ultime notizie incidente : 11 Uomini e 9 donne le vittime : SVIZZERA, si schianta AEREO d’epoca: “MORTI TUTTI i passeggeri”. Ultime notizie, lo Ju-52 HB-HOT è precipitato a Piz Segnas: a BORDO venti persone, ecco la causa dell'incidente(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 15:34:00 GMT)

Uomini e Donne Sonia Lorenzini - lite a Bali - si arriva alle mani : “Mio fidanzato cercava di dividermi…” : Uomini e Donne Sonia Lorenzini, lite a Bali, si arriva alle mani: “Mio fidanzato cercava di dividermi…”. Il racconto dell’ex tronista Sonia Lorenzini, in questi giorni, assieme al fidanzato Federico, sta trascorrendo delle vacanze da sogno in estremo oriente, a Bali. Ma non tutto è oro quel che luccica. Infatti, nelle scorse ore, l’ex tronista […] L'articolo Uomini e Donne Sonia Lorenzini, lite a Bali, si ...

Uomini E DONNE/ Foto - Sossio Aruta e Ursula Bennardo - amore a gonfie vele sui social (Trono Over) : UOMINI e DONNE trono over: amore a gonfie vele anche sui social per Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Tina Cipollari annuncia il suo ritorno come opinionista.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 07:35:00 GMT)

La malattia senza filtri di Luca Onestini (Uomini e Donne) - foto pubblicata su Instagram : Torna al centro dell'attenzione di numerosi commenti l'ex tronista del trono classico [VIDEO] di Uomini e donne: Luca Onestini. Il giovane ragazzo bolognese, che ha conquistato il cuore del pubblico di Canale 5 in to all'ultima esperienza televisiva nella casa del Grande Fratello VIP, ha recentemente pubblicato uno scatto sui social che sta ricevendo numerosi apprezzamenti emotivi. Come ben sappiamo, Luca soffre di una malattia della pelle di ...

Tina Cipollari potrebbe lasciare Uomini e Donne per un uomo : le indiscrezioni : Tina Cipollari, l'opinionista del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, a settembre potrebbe non tornare nel programma. Tale indiscrezione è stata diffusa dalla rivista Vero e la causa di questo possibile allontanamento sarebbe il suo attuale compagno, il ristoratore fiorentino Vincenzo. Tina Cipollari fidanzata con il ristoratore fiorentino Vincenzo, lo ra' per amore? Dopo la rottura ufficiale con il marito Kikò ...

Uomini E DONNE/ Video - Valentina Dallari torna a lavoro dopo la lotta all’anoressia (Trono Classico) : UOMINI e DONNE trono classico: Valentina Dallari continua la lotta contro l'anoressia, ma torna dietro la consolle da deejay: il Video che ha emozionato i fan.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Beach rugby - Europei Mosca 2018 : tre vittorie a testa per Uomini e donne - domani si punta alle medaglie : Piovono successi per l’Italia del Beach rugby, impegnata a Mosca, in Russia, negli Europei: sia la nazionale maschile che quella femminile hanno chiuso con tre vittorie su tre la fase a gironi staccando il biglietto per la fase ad eliminazione diretta in programma domani. Gli uomini partiranno dai quarti, le donne dalle semifinali. Gli uomini nelle tre gare odierne hanno sconfitto, nell’ordine la Turchia per 12-0, la Croazia per ...

Uomini e Donne Oggi Clarissa Marchese : il messaggio per Federico è struggente - la reazione di Gregucci : Uomini e Donne Oggi, Clarissa Marchese: il messaggio per Federico è struggente, la reazione di Gregucci A Uomini e Donne si sono conosciuti e uniti, al di fuori del programma hanno consolidato il loro amore e sono volati in America, a breve convoleranno a nozze (si vocifera in primavera del 2019): Clarissa Marchese e Federico […] L'articolo Uomini e Donne Oggi Clarissa Marchese: il messaggio per Federico è struggente, la reazione di ...

Uomini e Donne - Aldo Palmeri : "Alessia fa grandi sorprese - di spessore" : Aldo Palmeri, intervistato da Uomini e Donne Magazine, in edicola questa settimana, ha tessuto le lodi della moglie Alessia Cammarota, che lo ha reso padre per ben due volte. Come uomo e marito, l'ex tronista del programma di Maria De Filippi si sente assai fortunato e appagato dopo tanti sacrifici ed una crisi matrimoniale rientrata senza non poche difficoltà: Alessia fa grandi sorprese, di spessore. Agli inizi della nostra conoscenza ...

Uomini e Donne - Tara Gabrieletto sbotta : “Basta insinuazioni su Cristian” : Tara di Uomini e Donne contro gli haters: “Non parlate più di Cristian” Alcuni anni fa Tara Gabrieletto ha partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne come corteggiatrice. In quella circostanza ha conosciuto Cristian Gallella, innamorandosene perdutamente. Un amore corrisposto visto che quest’ultimo l’ha scelta. E a distanza di anni i due non solo stanno ancora insieme, ma si sono addirittura sposati. Ma al momento ...