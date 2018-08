Uomini e Donne oggi | Marta Pasqualato contro tutti | sfogo inaspettato

Canoa polo - Mondiali 2018 : l’Italia festeggia due medaglie - argento per gli Uomini e bronzo per le donne : A Welland (Canada) si sono disputati i Mondiali 2018 di Canoa polo, l’Italia è riuscita a salire sul podio con entrambe le formazioni. Gli uomini si presentavano da Campioni in carica ma purtroppo, dopo essere arrivati imbattuti all’atto conclusivo dominando entrambi i gironi e battendo la Francia per 4-1 in semifinale, sono stati sconfitti dalla Germania che così difenderà il titolo tra due anni a Roma. La nostra squadra era passata ...

Tina Cipollari smentisce i rumor : "A settembre torno a Uomini e Donne" : A lanciare l'indiscrezione era stata la rivista Vero: Tina Cipollari, stanca del ruolo di opinionista e pronta a raggiungere Firenze per amore, avrebbe lasciato la poltrona di Uomini e Donne alla rivale Gemma Galgani.Nulla di fatto: il passaggio di testimone è stato smentito dalla stessa vamp con un commento su Instagram, sotto ad una delle ultime foto che la ritraggono spensierata ed abbronzata in vacanza. Nonostante la storia sbocciata ...

Uomini e Donne - tra Mariano Catanzaro e Valentina Pivati volano stracci! : Mariano Catanzaro e Valentina Pivati, protagonisti di Uomini e Donne si sono lasciati. volano reciproche accuse, lui non ci sta e la sbugiarda, rivelando una verità ben diversa. Ecco le parole che non ti aspetti! Uomini e Donne: Valentina Pivati rivela tramite social che lei e Mariano Catanzaro si sono lasciati! Mariano Catanzaro è approdato per la prima volta a Uomini e Donne classico, in qualità di corteggiatore. Il partenopeo all’epoca ...

Uomini e Donne - Ida e Gemma si incontrano e si scambiano gli stessi regali : Torino, calda domenica d'agosto: lo scenario è perfetto per una rimpatriata tra due delle dame più amate del parterre del Trono Over di Uomini e Donne, protagoniste anche dell'ultima stagione di Temptation Island, Ida Platano e Gemma Galgani.Le due Donne si sono ritrovate dopo il fugace incontro all'Is Morus Relais di Temptation Island. Proprio durante le riprese del reality, Gemma aveva raggiunto a sorpresa l'amica per darle il proprio ...

Uomini e donne - dal 10 settembre in tv : la scelta di Maria De Filippi sui tronisti : Tra i programmi più attesi della prossima stagione televisiva Mediaset vi è come sempre Uomini e donne, il popolare dating show del pomeriggio condotto da Maria De Filippi che anche quest'anno riaprirà i battenti a partire dal mese di settembre. La vera novità di questa edizione riguarda proprio l'avvio anticipato per il programma di Canale 5 e le novità che sta mettendo a punto la padrona di casa del programma, la quale pare che voglia solo ...

Uomini e Donne : Sonia Lorenzini ha rischiato la vita a Bali : Sonia Lorenzini di Uomini e Donne: il racconto choc del terremoto a Bali La scorsa notte a Bali c’è stato un terribile terremoto. E, purtroppo, molte persone hanno perso la vita, e tante altre sono state ferite. Un terremoto violentissimo, che ha anche devastato intere città. Difatti è stato di magnitudo 7. In questi giorni a Bali a passare le vacanze c’è anche la ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De ...

Uomini e Donne - Clarissa Marchese : dedica d'amore a Federico Gregucci per il compleanno : La coppia formata da Clarissa Marchese e Federico Gregucci è una delle unioni più salde uscite da Uomini e Donne. I due innamorati, infatti, stanno pensando di concretizzare ufficialmente il loro amore, convolando a giuste nozze. L'ex Miss Italia, in ocassione del compleanno del fidanzato, ha postato sui propri social, una dedica molto emozionante che ha fatto letteralmente impazzire i loro fan.prosegui la letturaUomini e Donne, Clarissa ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : "Luigi Mastroianni? Nessun rimpianto o rimorso" : Sara Affi Fella, nelle scorse ore, ha rispsto alle domande dei fan, chiarendo, una volta per tutte, alcuni punti oscuri sulla fine della sua brevissima relazione con Luigi Mastroianni, sua scelta all'interno di Uomini e Donne. La giovane modella napoletana non si è affatto pentita di aver lasciato il deejay siciliano: Non mi sono fatta scappare Nessuno! Nessun rimpianto, Nessun rimorso. L'ex tronista del programma di Maria De Filippi, ...

Uomini e Donne - Sonia e Federico a Bali durante il terremoto : “Notte terribile” : Uomini e Donne, notte di paura per Sonia e Federico: il racconto della coppia in vacanza a Bali durante il terremoto A Bali questa notte, durante il terremoto, si trovavano Sonia Lorenzini e Federico Piccinato. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, una volta scampato il pericolo, sui social hanno raccontato l’accaduto, cercando subito di rassicurare […] L'articolo Uomini e Donne, Sonia e Federico a Bali durante il terremoto: ...

Tina Cipollari lascia Uomini e donne? Le parole della vamp : Tina Cipollari lascia Uomini e donne? È il settimanale Vero a lanciare lo scoop nel numero in edicola. Il dating show di Maria De Filippi, che torna su Canale 5 a partire dal 10 settembre, è davvero pronto a ricominciare senza uno dei suoi personaggi chiave? Il settimanale imputa questa decisione della vamp al suo desiderio di godersi la storia d’amore con il nuovo compagno Vincenzo Ferrara (QUI tutto quello che c’è da sapere sul ...

C’è modo e modo di amare tante donne (e tanti Uomini). Un libro spiega perché : La società odia sempre il libertino. E’ il ribelle d’amore, l’eretico dell’eros: pretende di amare fuori dagli schemi, secondo personalissime regole affettive e sentimentali, infischiandosene della morale comune. In “Libertini libertine. Avventure e filosofie del libero amore da Lord Byron a George

Beach rugby - Europei 2018 : Italia d’argento con le donne e di bronzo con gli Uomini : Si conclude con due medaglie la spedizione azzurra del Beach rugby agli Europei disputati a Mosca, in Russia: la nazionale femminile ha conquistato la medaglia d’argento, mentre la selezione maschile ha portato a casa la medaglia di bronzo. Andiamo a scoprire i risultati odierni delle due squadre Italiane. Torneo femminile Semifinale Italia-Lettonia 4-3 Finalissima Russia-Italia 6-3 Torneo maschile Quarti di finale Italia-Moldavia ...

Uomini e Donne oggi : Ida e Gemma si incontrano e si fanno lo stesso regalo : Uomini e Donne oggi: Ida e Gemma a Torino insieme Domenica in città per Ida Platano e Gemma Galgani, le Dame del Trono Over di Uomini e Donne. La fidanzata di Riccardo Guarnieri ha raggiunto Torino, dove vive da tempo Gem, per passare insieme all’amica una giornata all’insegna delle chiacchiere e del divertimento. Ma anche […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Ida e Gemma si incontrano e si fanno lo stesso regalo proviene da ...

SVIZZERA - CADE AEREO D'EPOCA : TUTTI MORTI 20 A BORDO/ Ultime notizie incidente : 11 Uomini e 9 donne le vittime : SVIZZERA, si schianta AEREO d’epoca: “MORTI TUTTI i passeggeri”. Ultime notizie, lo Ju-52 HB-HOT è precipitato a Piz Segnas: a BORDO venti persone, ecco la causa dell'incidente(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 15:34:00 GMT)