un' Italia che fa il pieno di medaglie Da domani sognano anche Tortu & C

Gli Italiani preferiscono una partita - o un concerto - allo stadio che un film in sala : In generale, nonostante una riduzione del numero complessivo degli spettacoli che si sono svolti in Italia , -113.691 rispetto al 2016, pari a -2,56%, , gli affari sono aumentati: +4,45%. Se però si ...

Fca - Manley al lavoro per l'erede di Altavilla e le fabbriche Italiane : TORINO - Dal 21 luglio Mike Manley, nuovo amministratore delegato di Fca, lavora senza pause tra America ed Europa. La seconda parte dell'anno si prospetta molto calda per il gruppo, con grandi...

Georgina+Ronaldo - prove tecniche di Italiano e shopping a Milano : ' Sarà un piacere allenarlo, è il più forte giocatore del mondo insieme a Messi - ha detto il mister dopo la partita contro il Real Madrid - ma il suo arrivo non cambia gli obiettivi rispetto agli ...

Tragedia nel Lago di Como : Italia in lutto. Nessuno immaginava che sarebbe potuto accadere proprio a loro : Un’estate Italiana da dimenticare per quel che riguarda le vittime. Il bilancio sale drammaticamente di giorno in giorno, tra incidenti stradali, malori, l’influenza legionella in Lombardia e anche le tragedie dell’acqua, come quella accaduta nelle acque del Lago di Como, a Nesso, poco distante dal capoluogo dove un sommozzatore di 47 anni è morto a causa di un imprevisto durante un’immersione. Si tratta di Ettore ...

Matteo Salvini : 'Più contrasti con il M5s che con Forza Italia' : Dalle grandi opere, alla decrescita, fino alla giustizia: Matteo Salvini a leggere l'intervista rilasciata al Foglio sembra avere più contrasti con il M5s che con Forza Italia.

Regeni - Moavero in Egitto : prima visita di un ministro Italiano dall'omicidio. "Anche il Cairo vuole verità" : Il ministro degli Esteri ha espresso soddisfazione, durante una conferenza stampa congiunta con il capo della diplomazia Ameh Shoukry, per la volontà del governo egiziano di arrivare a risultati concreti sulla scomparsa del ricercatore

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità in DIRETTA. Che battaglia per le medaglie - l’Italia punta su Martina Basile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità seniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica. All’SSE Hydro si conclude la rassegna continentale per quanto riguarda il settore femminile, nel pomeriggio si assegnano i quattro titoli sui vari attrezzi, le migliori otto ginnaste del turno di qualificazione si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Si preannuncia come sempre grande spettacolo, il ...

Vaccini : Furlan - sbagliato dividere Italiani anche su questo tema : Roma, 5 ago. , AdnKronos, 'Lo dico anche a titolo personale: è un errore andare contro il parere di medici e scienza. La verifica obbligatoria nelle scuole sui Vaccini significa salvaguardare la vita dei nostri figli e nipoti. È sbagliato dividere gli italiani anche su questo tema'. Lo scrive sul suo profilo ...

Così l’Italia si è fatta superare da Spagna e Grecia : perché è fallito il modello Gallipoli I vip che resistono : foto : Prezzi alti, scarsi servizi, imprese improvvisate: l’unico obiettivo è «tutto e subito». Così declina «l’Ibiza d’Italia»

La confessione di Salvini : più contrasti col M5s che con Forza Italia : ... e il leader della Lega dice 'mi auguro che si sbagli', poi aggiunge: 'Un punto di rappresentanza e sintesi tra la volontà popolare e la decisione politica è fondamentale. Altrimenti che cosa rimane? ...

Interferenze russe sul voto Italiano - nuovo fronte : sospette fake news anche via Facebook : Dopo la "fabbrica" di tweet a favore di M5s e Lega, altre indiscrezioni sulle ingerenze di Mosca sulle elezioni politiche nel nostro Paese. La denuncia arriva dal capo della sicurezza del social, Alex Stamos