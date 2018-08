Unicredit chiede danni a Caius per 90 milioni : Unicredit ha iscritto a ruolo presso il Tribunale di Milano un atto di citazione contro Caius Capital e i fondi Caius , con cui ha chiesto il risarcimento di danni per circa 90 milioni di Euro in ...

Credito su Pegno : come funziona - normativa - come richiederlo con Unicredit e Intesa Sanpaolo : Scopriamo come funziona il Credito su Pegno, una tipologia di finanziamento molto interessante per diversi motivi. Vedremo la normativa che regola questa forma di prestito personale e i requisiti necessari per poter aver accesso al Credito. Infine come effettuare la richiesta di questa forma di finanziamento rivolgendosi ad Unicredit e Intesa Sanpaolo. Credito su Pegno: come funziona, normativa e a chi è rivolto Se siete alla ricerca di un ...