Undici bambini gravemente denutriti sono stati trovati in un piccolo accampamento in New

“Molecola del Viagra durante la gravidanza per favorire lo sviluppo dei feti : Undici bambini morti in Olanda” : La notizia è riporta dal britannico The Guardian che cita media olandesi. La somministrazione del sildenafil, ovvero il Viagra, a 93 donne durante la gravidanza, per favorire lo sviluppo dei feti. Una sperimentazione interrotta, stando al quotidiano britannico, per la morte prematura di 11 dei bambini nati al termine del trattamento. I test sarebbero stati condotti in 10 ospedali, ad Amsterdam e in altre città, su donne con gravidanze in cui si ...