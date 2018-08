Una guida al DTM per Alessandro Zanardi

Serie A in tv : la guida per non perdersi neanche Una partita : Bei tempi quando bastava un abbonamento per gustarsi tutte le partite di Serie A e B. Nel giro di pochi mesi, è cambiato tutto per gli appassionati italiani di calcio. Che, dall'anno prossimo, saranno ...

31 luglio 1971 : per la prima volta degli uomini guidano un veicolo sulla LUna : Il 31 luglio 1971, per la prima volta, un veicolo guidato dall'uomo solcò la superficie della Luna. Si tratta del rover Lunare e LRV, acronimo di Lunar Rover Vehicle, nell'ambito della missione ...

Eclissi di LUna 27 luglio 2018 : guida su tutto quello che c’è da sapere : Stanotte, venerdì 27 luglio 2018, assisteremo alla più lunga Eclissi totale di Luna di questo secolo. Ecco di seguito una guida per osservare l’evento e tutto quello che c’è da sapere. Eclissi di Luna 27 luglio 2018: guida su tutto quello che c’è da sapere COSA SUCCEDE Stasera 27 luglio avverrà un’Eclissi totale di Luna a conseguenza di due fattori. Il primo è che il nostro satellite si posizionerà al centro ...

MACGYVER 2/ Anticipazioni 25 luglio : “LUna di miele” la trama del secondo episodio e la guida TV di stasera : MACGYVER 2, le Anticipazioni dei nuovi episodi in onda su Rai 2 questa sera, 25 luglio 2018. Ecco cosa accade in "Trappola per orsi" e "Luna di miele" (Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 19:08:00 GMT)

Una guida turistica disabile per i disabili : il progetto di Pepitosa per far sgommare le persone su e giù per l’Italia : Una guida turistica per persone disabili fatta da chi vive direttamente sulla propria pelle la disabilità. Un servizio che possa permettere a persone con la carrozzina di viaggiare e raggiungere liberamente in prima persona, ma anche con amici e parenti, luoghi accessibili al 100%. Si tratta del progetto “Pepitosa in carrozza”, realizzato da Valentina Tomirotti, 35enne di Mantova, che ha pensato di creare una campagna di raccolta fondi sulla ...

PLACIDO DOMINGO/ Pronto a guidare Il Volo a Firenze (Una notte magica) : PLACIDO DOMINGO si prepara ad un'estate piena di impegni lavorativi. Stasera lo vedremo su Canale 5 nella replica di Una notte magica. Pronto a cantare con Il Volo(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 11:37:00 GMT)

Roma - investita e uccisa dal bus - autista indagato per omicidio stradale : 'Guidava a Una velocità inadeguata' : Viaggiava a una velocità inadeguata, senza tener conto delle condizioni della via, trafficata e piena di turisti che sbucavano dai marciapiedi. E una volta in difficoltà sarebbe stato incapace di ...

Ubriaca alla guida investe 21enne sulla strisce pedonali - fortUnatamente senza gravi conseguenze : Pescara - E' ricoverata con una prognosi di 35 giorni la ragazza di 21 anni che ieri notte è stata investita da un'auto sulla riviera. La giovane, A.C., originaria di Ascoli Piceno, ha riportato diversi traumi ed è ricoverata in Neurochirurgia. L'investimento è avvenuto attorno alle 4,15, sulla riviera nord, poco dopo l'incrocio con via Muzii. L'automobilista che ha travolto la ragazza pare che si sia ...

Cristiano Ronaldo - Alla guida di Una Jeep Grand Cherokee Trackhawk : Ha fatto discutere già prima di mettere piede sul suolo italiano. E continua ad attirare i riflettori su di sé. Ovviamente per le sue incredibili doti di calciatore, ma anche per lo stipendio stellare da 30 milioni l'anno. Sportivo ammirato e invidiato, Cristiano Ronaldo, appena arruolato dAlla Juventus, ha scatenato la passione e la fantasia di tifosi e non solo. Super Suv. Tra le tante curiosità e le note di colore ce n'è una che riguarda ...

Una guida minuto per minuto per sopravvivere un giorno in carcere : Mi lascio trasportare dalla fantasia e mi appassiono alle avventure dei miei protagonisti e con loro vivo l'amore, la separazione, le lotte contro i cattivi e i tentativi di rendere il mondo un posto ...

Finale - 26 anni di "Storie al Chiaro di LUna" : ripartono le visite guidate ai castelli : Venerdì 20 luglio 2018 l'Associazione Centro Storico del Finale darà inizio alla prima stagionale delle passeggiate culturali notturne. Le STORIE AL Chiaro DI LUNA" sono visite guidate ai castelli ...

Linee guida per Una opposizione paradossale : Pensate al Circo Massimo, a Roma. Immaginatevi due milioni, che poi diventano tre con i conteggi farlocchi, due, tre milioni di italiani adunati con grinta dal Pd, sì, dal Pd, e magari da Cgil-Cisl-...

Grandi elettrodomestici : Una breve guida al risparmio online : Quando si tratta di acquistare un grande elettrodomestico, Internet vi offre l’opportunità di ottenere importanti vantaggi in termini economici e una invidiabile opportunità di scelta. Un mix di benefici che non dovete assolutamente sottovalutare e che, anzi, potete massimizzare optando per alcuni dei migliori portali di comparazione dei prezzi, come prezzoforte.it, e dando uno sguardo alle tante guide al risparmio che potrete trovare ...

Facebook e WhatsApp pubblicano sui giornali indiani Una guida contro le fake news : L’unione fa la forza. È questa l’idea da cui partono Facebook e WhatsApp per combattere il problema delle fake news. Vi avevamo parlato di quanto […] L'articolo Facebook e WhatsApp pubblicano sui giornali indiani una guida contro le fake news proviene da TuttoAndroid.