Una festa di 5 giorni dedicata al dolce mondo di api e miele

Bologna - il derby Festa Unità-Parco Nord è anche Una sfida fra Ermal Meta e Orietta Berti : Bologna - Torna l'appuntamento con la Festa dell'Unità e con essa tornano spettacoli e concerti, solo che per la prima volta in 40 anni la kermesse democratica cambia casa per approdare alla Fiera di Bologna. Da Parco Nord a via Aldo Moro, dagli spazi all'aperto a una Festa ...

Risorgimarche - gran finale con Jovanotti 'Una festa per tutti e un grande abbraccio' - Musica - Spettacoli : Una festa conclusiva che sarà anche 'un grande abbraccio' come annuncia Neri Marcorè che si prepara ad archiviare la seconda edizione di Risorgimarche con un artista a sorpresa e un concertone che ...

Milano - 17enne stuprata e picchiata al parco di Rho/ Ultime notizie - preso marocchino 19enne visto a Una festa : Rho, 17enne stuprata e picchiata nel parco alle porte di Milano: Ultime notizie, 19enne marocchino cercato per due giorni e arrestato su indicazioni della stessa ragazzina(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 16:41:00 GMT)

Bologna - morto il 15enne che era in condizioni disperate dopo Una festa in piscina : Bologna - E' morto ieri all'ospedale Maggiore di Bologna il 15enne di origine pachistana che il 25 luglio scorso si era sentito male in una piscina privata a San Giovanni in Persiceto. Ne dà notizia ...

Sarno - morì durante Una festa in paese : citato in giudizio il Comune : Approfondimenti Incidente sul lavoro ad Eboli, operaio di 23 anni muore folgorato 18 luglio 2018 Era morto durante una festa di paese, ora la famiglia chiede un risarcimento al Comune. Sono dodici gli ...

Roma - chiusa discoteca abusiva a Largo Argentina : c'era Una festa con 200 persone : Movida, controlli intensificati nel fine settimana da parte della polizia locale di Roma capitale. Pattuglie in azione a Trastevere e San Lorenzo, con personale dei Gruppi territoriali, Gruppo ...

La racchia in festa : Una festa a colori : VEJANO - Il 3, il 4 e il 5 agosto 'La racchia in festa' vi aspetta a Vejano con spettacoli di vario genere. Ma è importante sapere che quest'anno la racchia di Vejano compie 60 anni, essendo stata fondata nel 1958. Infatti, proprio per quest'occasione è stata organizzata una ...

NAPOLI - TURISTA INGLESE STUPRATA 2 VOLTE : ANCHE DA SOCCORRITORE/ Ultime notizie : adescata a Una festa Erasmus : NAPOLI, 18enne TURISTA INGLESE: “Io violentata 2 VOLTE, ANCHE dal SOCCORRITORE”. Ultime notizie, orrore in Campania, dove una giovane straniere è stata STUPRATA a ripetizione(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 18:57:00 GMT)

Verona - è morto il 17enne scomparso dopo Una festa : il corpo trovato vicino Gardaland : Il corpo senza vita di un ragazzo è stato rinvenuto lungo la Gardesana in località Ronchi tra Pacengo e Castelnuovo, non distante da Gardaland. È di Koen van Keulen, un diciassettenne olandese che si trovava in vacanza in un campeggio a Pacengo e che era scomparso la notte tra giovedì e venerdì.Continua a leggere

Perugia - schianto nella notte : Eleonora muore a 20 anni mentre torna da Una festa : Eleonora Polenzani, 20 anni il prossimo settembre, è morta mentre viaggiava a bordo della sua auto sulla strada provinciale 100 tra Pistrino e Fighille, in provincia di Perugia. Ancora da accertare le cause della tragedia. Illesa un'amica che era con lei: stavano tornando da una festa.Continua a leggere

La torre indossa il foulard per Una festa «no stop» : Poi ci saranno spettacoli di luce e spettacoli con i fuochi sul sagrato della Chiesa e ancora l'attrattiva del video mapping 3D che «giocherà» a smontare, rimontare e colorare la facciata della ...

Formula 1 - GP Germania : Hockenheim - un GP che sembra Una festa per tre : La variabile che non ti aspetti. In Germania ovviamente. Con i migliori tempi in entrambe le sessioni di libere " Ricciardo nella prima e Verstappen con record della pista nella seconda " la Red Bull ...

Softball - Europei U19 2018 : l’Italia apre il venerdì con Una manifesta sulla Germania. Stasera sfida fondamentale con l’Olanda : venerdì importante agli Europei U19 di Softball. È la giornata che determinerà le squadre che domani si giocheranno le medaglie e tra queste ci sarà anche l’Italia, che con la vittoria contro la Germania sul diamante di Ronchi de’ Legionari è quasi certa di esserci. Non c’è stata storia contro le tedesche, sconfitte 15-3. Le azzurre hanno cominciato a muovere il tabellino già nel primo attacco, con un bel singolo di Laura ...

Usa - bimbo malato di cancro scrive le sue ultime volontà : il mio funerale sarà Una festa : Garrett Matthias, aveva 5 anni e, alla sua eta', si dovrebbe scrivere la lettera a Babbo Natale o i regali che si desiderano per il proprio compleanno. Questo bimbo americano, però, era malato di cancro [VIDEO] e, nelle scorse settimane, ha deciso di dettare alla mamma le sue ultime volonta'. La sua è stata una richiesta commovente e straziante: Vorrei che il mio funerale sia una grande festa, con tanti ghiaccioli e giochi gonfiabili. Lo scorso ...