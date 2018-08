Un unico omaggio

huffingtonpost

(Di lunedì 6 agosto 2018) Due tragici incidenti, unlutto. "Domani sarò a Bologna e a Foggia, dove oggi si sono verificati due gravissimi e mortali incidenti, per portare la vicinanza di tutto il Governo ai feriti e ai familiari delle vittime". Fino ad oggi non molto prodigo di uscite pubbliche, il premier Giuseppe Conte esce dal Palazzo per recarsi sui luoghi delle due tragedie stradali di un lunedì drammatico: sia nella città delle Due Torri, dove sul raccordo autostradale una persona ha perso la vita nello scontro tra un'autocisterna che trasportava gpl e un tir, provocando una sessantina i feriti; sia nel Foggiano dove a distanza di due giorni c'è stata un altro incidente che ha coinvolto un furgone carico di braccianti.Unalle vittime, senza distinzioni. Con un messaggio sorprendentemente unificante per un Governo gialloverde - o quantomeno una sua parte, ...